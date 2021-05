Die Zahl der Ärztinnen und Ärzte, die sich in Baden-Württemberg um Patienten kümmern, ist gestiegen. Ende 2020 waren 47.611 Mediziner und Medizinerinnen stationär in Kliniken und ambulant beschäftigt, wie die Landesärztekammer am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Das ist eine Erhöhung von rund 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Wolfang Miller, Präsident der Landesärztekammer Baden-Württemberg, verwies darauf, dass die Gesellschaft immer älter werde - Krankheiten gehörten immer mehr zur Alltäglichkeit. Gerade vor diesem Hintergrund sei es erfreulich und beruhigend, dass immer mehr Ärztinnen und Ärzte für die Versorgung bereitstünden. Auch der Frauenanteil innerhalb der Ärzteschaft steigt weiter kontinuierlich: Ende 2020 waren beispielsweise von den insgesamt 52.652 ärztlich berufstätigen Personen 24.849 Ärztinnen - dies entspricht einem Anteil von rund 47,2 Prozent. Ende 2019 waren es rund 46,5 Prozent.