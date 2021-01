Nach der Attacke auf einen jüdischen Studenten vor der Hamburger Synagoge gehen die Behörden von einem antisemitisch motivierten Angriff aus. Für Baden-Württembergs Antisemitismusbeauftragten Blume ist das kein Einzelfall.

Für den baden-württembergischen Antisemitismusbeauftragten, Michael Blume, ist der Angriff auf einen jüdischen Studenten in Hamburg "kein Einzelfall". Wenn Menschen, die antisemitische Taten begingen, psychisch auffällig seien, würden sie auf den Hass zurückgreifen, den sie im Internet, in der Familie oder im Freundeskreis kennengelernt hätten, sagte Blume im SWR. Er hoffe, dass das immer mehr Menschen deutlich werde.

Hass im Internet besonders gefährlich

Die Gesellschaft reagiere heute zwar offensiver auf Themen wie Antisemitismus, Rassismus oder Sexismus, meinte Blume. Gleichzeitig müsse man sich jedoch klarmachen, dass sich im Internet Gruppen träfen, die sich gegenseitig "in ihrem Hass hochpuschen, die gar nicht wissen wollen, was vernünftige Mehrheiten denken, die sich da weiter reinsteigern". Diese ließen sich nicht so schnell erreichen, das sei "eine Aufgabe von Generationen". Der Weg hin zu einer Gesellschaft, in der niemand mehr Angst vor Gewalt haben müsse, sei noch weit, sagte Blume.

Michael Blume wünscht sich eine Gesellschaft, "in der keiner Angst haben muss vor Gewalt". SWR

Blume will auch in Hamburg einen Antisemitismusbeauftragten

Antisemitismus sei für ihn mehr als ein Teilbereich von Rassismus. Er sei immer verknüpft mit Verschwörungsmythen, also der Behauptung, es gebe eine jüdische Weltverschwörung, erklärte Blume. Darum sei er besonders gefährlich. Er wünsche sich deshalb, dass auch der Stadtstaat Hamburg einen Antisemitismusbeauftragten installiere.

Ermittler: Angriff vor Hamburger Synagoge war antisemitisch motiviert

Ein Bundeswehruniform gekleidete Angreifer hatte am Sonntag vor der Hamburger Synagoge einem 26-Jährigen mit einem Spaten eine schwere Kopfverletzung zugefügt. Der jüdische Student wollte offenbar gerade das Gelände der Synagoge betreten, wo eine Feier anlässlich des jüdischen Laubhüttenfestes stattfinden sollte. Sicherheitskräfte konnten den Angreifer überwältigen. Polizei und Generalstaatsanwaltschaft werten den Angriff nach ersten Erkenntnissen als versuchten Mord - mutmaßlich aus Judenhass.