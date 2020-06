Der Tod des Afroamerikaners George Floyd hat Menschen weltweit berührt. Weil Rassismus auch in Baden-Württemberg Alltag ist, werden am Wochenende erneut Demonstrationen erwartet.

Unter dem Titel "Solidarität mit George Floyd" rechnet der Veranstalter eines Protests in Stuttgart am Samstag (12:30 Uhr) mit bis zu 4.000 Menschen, wie die Stadt am Freitag mitteilte. Demonstriert wird diesmal auf dem Cannstatter Wasen, um Infektionsschutz und Mindestabstände besser einhalten zu können. Die Polizei kündigte an, mit mehreren Hundert Einsatzkräften in der Stuttgarter Innenstadt und am Wasen präsent sein. Am vergangen Wochenende war es am Rande von Demonstrationen zu Übergriffen gekommen.

Ebenfalls für Samstagnachmittag (14 Uhr ) ruft die Organisation "Black Lives Matter" zu einer Demonstration in Heidelberg auf. Auf der Neckarwiese in Höhe der Theodor-Heuss-Brücke werden rund 1.000 Teilnehmende erwartet. Wie die Initiatoren auf ihrer Facebook-Seite mitteilen, soll im Rahmen der Demonstration vor allem George Floyd, aber auch weiterer Opfer rassistischer Polizeigewalt gedacht werden. Die Veranstalter betonen, Rassismus und Polizeigewalt seien kein rein amerikanisches Problem. Auch in Deutschland gehörten Rassismus und Polizeigewalt für viele Schwarze zum Alltag.

Auch in Mannheim und Ulm wird demonstriert

Eine Stunde später - um 15 Uhr - startet auf dem Mannheimer Paradeplatz eine Kundgebung des gewerkschaftsnahen Bündnisses "Unteilbar". Nach Angaben der Veranstalter geht es dabei um die sozialen Folgen der Corona-Pandemie und die Bedrohung der Gesellschaft durch Rassismus, Antisemitismus und Verschwörungstheorien.

In Ulm ist eine deutlich kleinere Demonstration (15:30 Uhr) mit mehreren Hundert Teilnehmern angekündigt.

Der gewaltsame Tod Floyds löst Antirassismus-Proteste aus

George Floyd war am 25. Mai in der US-amerikanischen Stadt Minneapolis bei einem brutalen Polizeieinsatz ums Leben gekommen. Ein weißer Beamter hatte dem 46-Jährigen sein Knie fast neun Minuten in den Nacken gedrückt - trotz aller Bitten Floyds, ihn atmen zu lassen. Seitdem demonstrieren in den USA und auch in Deutschland Zehntausende Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt gegen Afroamerikaner.

Viele Demonstrationen am vergangenen Wochenende

Auch in Baden-Württemberg treibt der Tod Floyds die Menschen um. Am vergangenen Wochenende waren weit mehr als 10.000 Menschen in Baden-Württemberg gegen Rassismus und Hass auf die Straße gegangen - ein Vielfaches der angemeldeten Teilnehmerzahl.