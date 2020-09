Am 1. September 1939 - vor 81 Jahren - hat mit dem Überfall der Wehrmacht auf Polen der Zweite Weltkrieg begonnen. Seit 1957 erinnert der Deutsche Gewerkschaftsbund im Rahmen des Antikriegstages an die Schrecken der Weltkriege.

Unter dem Motto "Nie wieder Krieg! In die Zukunft investieren statt aufrüsten!" haben am Dienstag unter anderem in Stuttgart, Mannheim, Freiburg, und Karlsruhe Demonstrationen stattgefunden. Zu den Kundgebungen am Antikriegstag aufgerufen hatte wie jedes Jahr der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB). Die Demos sollen auf die Folgen von Krieg, Gewalt und Faschismus hinweisen. Auch auf die hohen Summen, die in vielen Ländern in die Aufrüstung anstatt in die Bewältigung der Corona-Pandemie gesteckt würden, will der Gewerkschaftsbund hinweisen.

Fehlendes Geld im Gesundheitssystem und der Pflege

Statt Abrüstung und Entspannung würden Nationalismus und Militarismus wieder um sich greifen, heißt es in einer Mitteilung des DGB Region Nord-Württemberg. Die Corona-Krise habe gezeigt, dass Milliarden im Gesundheitswesen, in der Pflege oder im Bildungssystem fehlten. Die Pandemie, der Klimawandel und die Digitalisierung seien gewaltige Herausforderungen, bedrohten den gesellschaftlichen Zusammenhalt und vergrößerten die soziale Ungleichheit, so der DGB.

Die Linke fordert Auflösung der Calwer Spezialeinheit

Auch die Linke in Baden-Württemberg rief zur Demonstration am Antikriegstag auf und fordert die sofortige Auflösung des Kommando Spezialkräfte (KSK) aus Calw. "Nicht nur in Afghanistan hat das KSK bewiesen, dass seine Rolle in Krieg und Auslandseinsätzen liegt", sagt Dirk Spöri, Landessprecher der Linken im Land. Die jüngsten Skandale um Nazis in den eigenen Reihen hätten gezeigt, dass diese sogenannte Spezialeinheit auch im Inland eine Gefahr für die Menschen sei, so Spöri weiter.