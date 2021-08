per Mail teilen

Eine neue EU-Verordnung will Antibiotika in der Tiermedizin stark einschränken. Tierärzte sind dagegen und haben eine Kampagne gestartet. Sie sammeln Unterschriften - auch in Baden-Württemberg. Die Besitzerinnen und Besitzer von Haustieren sind unterschiedlicher Meinung. Mitte September soll im EU-Parlament eine Entscheidung fallen.