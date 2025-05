Mit einem Anti-Polizei-Pullover auf Instagram löste Jette Nietzard, Chefin der Grünen Jugend, einen Eklat aus. Das sagt BW-Ministerpräsident Winfried Kretschmann dazu.

Nachdem sich die Bundeschefin der Grünen-Jugend, Jette Nietzard, mit einem Anti-Polizei-Pullover auf ihrem Instagram-Kanal gezeigt hatte, reagiert jetzt Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Der Grünen-Politiker fordert die 26-Jährige zum Partei-Austritt auf. "Ich verstehe überhaupt nicht, was die bei uns will", sagte er am Dienstag in Stuttgart.

Für die Positionen, die Nietzard vertrete, gebe es mit der Linken ein passendes Angebot im Parteienspektrum. Er appelliere an Nietzard und andere, die ähnliche Gedanken hätten: "Sucht euch die richtige Partei aus und verlasst uns einfach. Wir sind nicht die richtige Adresse für die Art von Gesinnung, die ihr habt", sagte Kretschmann.

Nietzard hatte sich auf ihrem privaten Instagram-Kanal mit einem Pullover gezeigt, auf dem das Kürzel "ACAB" zu lesen war. Es steht für "All Cops Are Bastards". Zudem trug sie eine Kappe mit der kapitalismuskritischen Aufschrift "Eat the rich".

Auch aus der Bundespartei hatte die Grüne-Jugend-Chefin scharfe Kritik zu hören bekommen. Grünen-Chef Felix Banaszak nannte Nietzards Beurteilung der Polizei "inakzeptabel". Cem Özdemir, Spitzenkandidat der Partei für die kommende Landtagswahl, kritisierte, bei den Grünen sei falsch, wer nicht kapiere, dass die Polizei auch Grünen-Werte verteidige.

Nietzard hatte sich unterdessen von ihrer Pullover-Aktion etwas distanziert - sie "glaube nicht, dass das der richtige Weg war, um auf die Probleme aufmerksam zu machen", erklärt sie in einem "Stern"-Podcast. Den Pulli besitze sie "als Privatperson". Nietzard ist seit Oktober 2024 Co-Sprecherin der Grünen Jugend.