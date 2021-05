Seit der Aufhebung der Priorisierung für eine Impfung gegen das Coronavirus warten viele Menschen auf den Pieks. Das hat gravierende Folgen im Alltag der Hausarzt-Praxen.

Beim Ansturm auf die Impftermine gehen viele Menschen in Baden-Württemberg derzeit leer aus. Seit die Priorisierung für die Corona-Impfung beim Hausarzt aufgehoben wurde, verzweifeln die meisten beim Buchen eines Termins. Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) ruft nun in einem Appell dazu auf, zumindest in der laufenden Woche nicht mehr wegen Terminen bei der Hausärztin oder beim Hausarzt anzurufen.

Impfung gegen das Coronavirus: In Praxen steht das Telefon nicht still

"Die Haus- und Facharztpraxen in Baden-Württemberg werden von Telefonanrufen Impfwilliger überrannt", sagte der stellvertretende KV-Vorsitzende Johannes Fechner am Mittwoch in Stuttgart. Zwar lasse der Wegfall der Priorisierung Menschen auf eine rasche Corona-Impfung hoffen. "Aktuell sind aber keine Erstimpfungen möglich, weil kein Impfstoff zur Verfügung steht und die Kapazitäten für die Zweitimpfungen benötigt werden", sagte Fechner. Man solle daher nicht für Impftermine in den Praxen anrufen.

"Rufen Sie daher bitte für Impftermine nicht in den Arztpraxen an, Sie blockieren die Telefonleitungen." Johannes Fechner, stellvertretende Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung

Die KV vertritt nach eigenen Angaben mehr als 22.000 Ärzte und Psychotherapeuten in Baden-Württemberg. Die Aufhebung der Priorisierung in den Praxen war in Absprache mit ihr erfolgt. Ärztevertreter hatten sich schon lange dafür eingesetzt. Sie dürfen seit Montag frei entscheiden, wen sie impfen - sofern sie Impfstoffdosen zur Verfügung haben. Ab Juni sollen die Impfstoffmengen an die niedergelassenen Ärzte steigen, dann sollen auch Betriebsärzte nach und nach in das Impfen einbezogen werden.

Ministerium unterstützt Appell

Das baden-württembergische Sozialministerium schloss sich dem Appell an. Der Impfstoff sei weiterhin knapp, daher bitte man um Verständnis und Geduld, so ein Ministeriumssprecher auf Anfrage des SWR. Generell sei die Nachfrage weiterhin größer als das vorhandene Angebot. Die Aufhebung der Priorisierung bedeute nicht, dass jede und jeder sofort geimpft werden könne, hieß es aus dem Ministerium weiter.

Wenig Impfstoff - Sorge vor Überlastung

Bereits am Montag hatte die Präsidentin des Verbandes medizinischer Fachberufe, Hannelore König, die Überlastung befürchtet. Sie hatte davor gewarnt, gleich zu Beginn auf einen Impftermin zu hoffen. Im Prinzip bleibe es wegen des fehlenden Impfstoffs die ganze Woche schwierig, hatte sie dem SWR gesagt. Deshalb seien Arzthelferinnen und Arzthelfer "nicht so begeistert" vom Wegfall der Priorisierung.

Seit Montag dürfen Hausärztinnen und Hausärzte in Baden-Württemberg alle Impfwilligen gegen das Coronavirus impfen, ohne eine Priorisierung beachten zu müssen. Das bedeutet aber nicht, dass genug Impfstoff für alle verfügbar ist. Hier ein SWR-Beitrag vom 17. Mai:

Insgesamt habe die Arbeitsbelastung in der Corona-Pandemie deutlich zugenommen, so König weiter. Die Impfungen würden die Lage noch verschlimmern, so ihre Einschätzung zu Wochenbeginn. "Es gibt keine Hotlines, die die Termine vergeben. Das machen die medizinischen Fachangestellten", sagte König.

Kritik an Freigabe aller Coronavirus-Impfstoffe

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hatte in der vergangenen Woche die Freigabe aller Corona-Impfstoffe in den Arztpraxen kritisiert. Solange es nicht genügend Impfstoff gebe, setze die Politik mit einer solchen Entscheidung einen "Spaltpilz" in die Gesellschaft, so Vorstand Eugen Brysch. Die Entscheidungen in Baden-Württemberg und Bayern seien ein Beispiel dafür, "wie man sowohl den Impfdruck auf Ärzte erhöhen kann und Frust in der Gesellschaft schafft". Die Politiker seien weit weg von den Arztpraxen, so seine Einschätzung vom vergangenen Mittwoch.