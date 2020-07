Ab an den See - das sagten sich am vergangenen, sommerlichen Wochenende viele Menschen im Land. An vielen Orten in Zeiten des Coronavirus deutlich zu viele. Die Verantwortlichen haben deshalb reagiert - ein Überblick.

Besonders dramatisch hatte sich am vergangenen Wochenende die Lage rund um den Breitenauer See bei Obersulm (Kreis Heilbronn) dargestellt - rund 10.000 Menschen waren gekommen, viele Badegäste hatten dabei die Corona-Vorgaben nicht eingehalten, hieß es von den angrenzenden Gemeinden Obersulm und Löwenstein. Die Folge: Der See wurde bis voraussichtlich Ende Oktober gesperrt, die Heilbronner Polizei kündigte verstärkte Kontrollen an. Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) zeigte Verständnis für die Entscheidung der Sperrung.

Dauer 1:10 min Sendezeit 16:00 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Breitenauer See für Badegäste bis Oktober gesperrt Der Breitenauer See bei Obersulm wird ab Freitag für Badegäste gesperrt. Damit zogen die Verantwortlichen der angrenzenden Gemeinden Obersulm und Löwenstein (Kreis Heilbronn) die Konsequenzen aus dem Nichteinhalten der Corona-Verordnung am vergangenen Wochenende. Video herunterladen (2,8 MB | MP4)

Sorge herrscht nun vor allem bei den Betreibern und Gemeinden anderer Badeseen in Heilbronn-Franken. Auch sie hatten vergangenes Wochenende mit einem Besucheransturm zu kämpfen. Nun droht noch der Ausweichsverkehr vom Breitenauer See. Die Verantwortlichen kündigten ebenfalls Konsequenzen an, sollte der Ansturm zu groß und sollte gegen Corona-Regeln verstoßen werden.

Gemeinde Neckartailfingen überwacht Zugang zum See

Auch im Großraum Karlsruhe suchen derzeit viele Gemeinden nach Lösungen, um den Ansturm auf Bagerseen in den Griff zu bekommen. Beispielsweise hat die Stadt Bruchsal (Kreis Karlsruhe) angekündigt, die Zahl der Parkplätze an einem stark frequentierten Badesee zu halbieren.

Keine Schließung von großen Badeseen ist in der Region um Stuttgart vorgesehen. Allerdings deuteten die Verantwortlichen der Kommunalverwaltungen an, genauer hinsehen zu wollen. Hotspot dürfte erneut der Aileswasensee in Neckartailfingen (Kreis Esslingen) werden, der vergangenes Wochenende wegen Überfüllung zwischenzeitlich gesperrt werden musste. Für die Zukunft wolle man vorbereitet sein, die Gemeinde nimmt tausende Euro in die Hand, um Zugang und Höchstzahl am See zu überwachen.

Dauer 0:33 min Menschenmassen am Aileswasensee in Neckartailfingen Bei strahlend schönem Wetter scheinen einige Besucher den coronabedingten Mindestabstand vergessen zu haben.

Eine Wiederholung der Lage vom vergangenen Wochenende wollen auch die Verantwortlichen rund um die Region Tübingen vermeiden. Am Baggersee in Tübingen-Hirschau und an der Nagoldtalsperre (Kreis Freudenstadt) wird die Polizei verstärkt kontrollieren und die Einhaltung der Corona-Vorgaben überwachen. Auch am Baggersee in Kirchentellinsfurt (Kreis Tübingen) wird der private Sicherheitsdienst am Wochenende verstärkt.

Warnung vor Strömung in Flüssen

Vom Baden in Flüssen als Alternative raten Experten jedoch ab: Es ist zwar sehr verlockend, aber die Abkühlung in Rhein, Neckar oder Donau kann lebensgefährlich sein. Verschiedene Hilfs- und Rettungsorganisationen warnen wiederholt davor, in Flüssen zu baden. Der Grund: unsichtbare Strömung.