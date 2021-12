Corona-Teststationen im Dauerstress: "Weihnachten wird heftig werden"

Personalmangel, lange Schlangen und nun steht noch Weihnachten vor der Tür - die Teststationen sind am Limit. Die Politik mache jede Planbarkeit unmöglich, kritisieren Betreiber.

Weihnachten steht vor der Tür - aber auch die vielen Menschen vor den Teststationen. Testen, testen, testen. Das ist das Gebot der Stunde, wenn man über die Feiertage verreisen möchte. Aber auch für das alltägliche Leben ist die Nachfrage nach den Corona-Tests hoch. Die Schlangen sind oft lang und der Bedarf wird durch die verschärften Corona-Regeln nicht nur für die Gastronomie noch höher. Stationen gibt es bei den Ärzten und vor Supermärkten oder für Fahrradfahrer im Vorbeifahren. Getestet wird in Zelten, Containern oder leer stehenden Geschäften. Stationen schießen derzeit wie Pilze aus dem Boden.

Und trotzdem: Die Teststationen sind am Limit. "Wir laufen momentan unter Vollgas und sind bis zum Anschlag ausgelastet", sagt Michael Wieland, Geschäftsführer von Little Pinguin Medi & Secure Services in Öhringen. Der Anbieter betreibt neun Schnelltestzentren im Raum Hohenlohe. Von geimpft bis ungeimpft sei alles dabei, sagt er. "Es lassen sich sehr viele Menschen für die Arbeit testen. Da ist abends der Ansturm recht groß", so Wieland gegenüber dem SWR. Es seien auch Restaurantgäste unter den Getesteten, genauso wie Menschen, die für den Friseur einen PCR-Test benötigen, sagt er.

Auf dem Land ist die Einhaltung der 2G-Plus-Regel ein Problem: Es gibt zu wenig Testmöglichkeiten dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

Großer Ansturm zu Weihnachten erwartet

"Ich glaube, ich könnte momentan 24 Stunden am Tag aufmachen und es wäre immer Betrieb. Das glaube ich wirklich. Weil abends kriegen wir die Türe nicht zu. Es stehen immer noch Leute da und wollen rein. Es ist wirklich verrückt", so Wieland. Die Teststationen sind sieben Tage die Woche geöffnet. Gearbeitet werde in zwei Schichten.

Der ehemalige Eventmanager betreibt die Teststationen seit Februar. Bis jetzt habe er keinen einzigen Tag frei gehabt. Und auch über Weihnachten wolle er zumindest vormittags öffnen. "Ich befürchte, dass der Ansturm zu Weihnachten noch größer wird. Ich sehe es jetzt schon. Bei uns rasseln so viele Anfragen ein, wie wir an Weihnachten geöffnet haben werden. Es kommen sehr viele Anfragen zu den PCR-Tests und wie lange es dauert, die Ergebnisse zu erhalten", erzählt Wieland. Die Menschen würden ihre Urlaube jetzt schon planen. "Ich denke es wird an Weihnachten schon ziemlich heftig werden."

Die Nachfrage ist groß - der Personalmangel aber auch

Es seien momentan 120 Mitarbeiter im Einsatz, sagt Wieland. "Wenn ich noch 50 weitere finde, würde ich sie einstellen, damit wir noch mehr Teststationen aufmachen können, aber es geht einfach nicht. Personal zu finden, ist das größte Problem." Diese brauche es vor allem auch aufgrund der kurzfristigen Entscheidungen, die die Politik treffe. "Die neuen Corona-Regeln werden am Abend entschieden und am nächsten Tag gelten sie schon. Es ist sehr schwierig sich dann samt Software und den vielen Mitarbeitern so schnell anzupassen", so Wieland.

Er erzählt auch, dass die Menschen kein Verständnis dafür haben, dass sich Schlangen bilden. "Wir arbeiten nach Terminen, aber manche Leute kommen mit den Online-Terminen nicht klar. Die stehen dann einfach vor der Tür und die nehmen wir auch dran. Wir wollen niemanden abweisen."

dpa Bildfunk Picture Alliance

Teststationen: Ein lukratives Geschäft?

Die Anbieter von Corona-Teststationen erhalten von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) für jeden Abstrich acht Euro, dazukommen 3,50 Euro für die Sachkosten. Kosten fallen für Personal, für den Kauf der Tests und die eventuelle Miete an.

"Natürlich verdient jeder Geld damit, der eine Teststelle betreibt, aber es gibt immer zwei Seiten der Geschichte: Wie betreibe ich meine Teststelle? Betreibe ich einen hohen Aufwand oder nicht? Ich kann jemanden einstellen, der für einen Mindestlohn arbeitet, ich kann aber auch qualifiziertes, ausgebildetes Personal einstellen". Von den Teststellen in Supermärkten und Dönerbuden halte Wieland persönlich nichts.

Großer zusätzlicher Aufwand für Apotheken

Nach Angaben des Landesapothekerverbands biete jede vierte Apotheke in Baden-Württemberg in ihren Räumlichkeiten Tests an: also 600 der 2.400 Apotheken. Die Nachfrage sei auch dort sehr hoch. "Mit einem signifikanten Nachlassen sei im Moment nicht zu rechen", sagte ein Sprecher.

Es sei nicht davon auszugehen, dass die testenden Apotheken an den Weihnachtsfeiertagen durchgängig geöffnet haben. "Die Apotheken mit Notdienst an Weihnachten haben eher keine Möglichkeit, zusätzlich zur Notdienstversorgung mit Arzneimitteln auch noch Tests anzubieten", so der Verband. Inwieweit testende Apotheken ihr Angebot über die Feiertage anbieten könnten, liege in der Entscheidung des jeweiligen Inhabers.