Besonders bei der älteren Generation wird Hautkrebs in BW diagnostiziert. Grund dafür soll nicht nur der mangelnde UV-Schutz in früheren Jahren sein.

Die Zahl der Hautkrebs-Diagnosen in Baden-Württemberg hat sich seit dem Jahr 2005 mehr als verdoppelt. Beim besonders gefährlichen schwarzen Hautkrebs stieg die Zahl der Betroffenen von 200 je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Jahr 2005 auf 494 im Jahr 2023, wie aus dem Barmer-Arztreport hervorgeht, den die Krankenkasse am Dienstag in Stuttgart vorgestellt hat.

Weißer Hautkrebs in BW verbreiteter als schwarzer

Der häufigere weiße Hautkrebs wurde 2023 bei rund 2.330 Personen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern festgestellt, 2005 waren es noch 775 Fälle. Als einen Hauptgrund für diese Entwicklung sieht Barmer-Landesgeschäftsführer Winfried Plötze den mangelnden Schutz vor UV-Strahlung in der Vergangenheit.

"Im Fokus" hat sich im April mit der Frage beschäftigt, wie eine digitale Dermatoskopie und KI-gestützte Ganzkörper-Scans helfen können, schwarzen und weißen Hautkrebs zu entdecken:

Auch das im Juli 2008 eingeführte Hautkrebsscreening spiele eine Rolle. "Wenn heute mehr Menschen zur Früherkennungsuntersuchung gehen als früher, dann wird sich das auch in unserer Statistik niederschlagen", sagte Plötze.

Hautkrebs trifft in BW meist ältere Menschen

Dem Report der Krankenkasse zufolge ist Hautkrebs vor allem eine Erkrankung, die ältere Menschen betrifft. Langjährige Sonnenschäden, oft aus Kindheit und Jugend, würden sich nun zeigen. Bei den bis 1974 geborenen Menschen in Baden-Württemberg haben sich die Fälle von schwarzem Hautkrebs zwischen 2005 und 2023 mindestens verdoppelt. Für Geburtsjahrgänge ab 1989 registriert der Report hingegen sinkende Fallzahlen.

"Früher waren die Menschen sorgloser und auch ahnungsloser im Umgang mit UV-Strahlen", sagte Plötzer. "Sonne und Sonnenbräune galten als gesund und chic." Das räche sich jetzt. Aufgrund des demografischen Wandels rechnet die Krankenkasse mit einem weiteren Anstieg der Hautkrebs-Diagnosen.