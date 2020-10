Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) hat sich am Freitagabend mit einer Ansprache an die Bevölkerung gewandt. Ihm sei es ein Anliegen, die verschärften Corona-Maßnahmen zu erläutern.

Ab Montag gelten bundesweit in Deutschland neue Corona-Regeln - von einem sogenannten Lockdown light ist die Rede. So sollen etwa Gastro- und Kosmetikbetriebe komplett schließen und private Kontakte reduziert werden. Für manche Restaurant-Betreiber aber auch Bürger sind diese Maßnahmen zu hart. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat sich nun mit einer Ansprache an die Bevölkerung gerichtet, denn er wolle die Gründe für die verschärften Maßnahmen erläutern.

"Wir haben Alarmstufe dunkelrot", sagte Kretschmann in Stuttgart. Die Corona-Lage im Land habe sich extrem verschlechtert. "Vor einem Monat haben sich auf 100.000 Einwohner 15 Personen in der Woche mit dem Virus angesteckt. Jetzt sind es rund 100 - also fast siebenmal so viele."

Gesundheitsämter vielerorts überlastet

Die Gesundheitsämter seien mancherorts nicht mehr in der Lage nachzuverfolgen, welche Personen Kontakt zu einem Corona-Infizierten hatten, so Kretschmann. "Wir können in drei von vier Fällen nicht mehr sagen, wo sich jemand angesteckt hat." Neben den Infektionszahlen steige auch die Zahl der Corona-Patienten auf den Intensivstationen stark an. "Wir laufen Gefahr, die Kontrolle über die Pandemie zu verlieren", betonte Kretschmann.

Kretschmann: "Die nächsten Wochen werden nicht einfach"

Besonders entscheidend sei es jetzt, persönliche Kontakte um drei Viertel zu reduzieren, appellierte der Ministerpräsident. Das sei eine Zielmarke von Experten. Das Problem sei, dass sich das Virus besonders da wohl fühle, "wo wir uns wohl fühlen und in geschlossenen Räumen zusammen kommen". Deshalb müssten Kontakte konsequent eingeschränkt werden, auch wenn das besonders schwer falle.

Mit Blick auf den November sagte Kretschmann: "Deshalb müssen wir uns weiter gemeinsam anstrengen, denn nur gemeinsam können wir der Pandemie die Stirn bieten."