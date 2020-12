Nach dem Terroranschlag in Wien stationiert Baden-Württemberg mehr Polizisten vor jüdischen Einrichtungen. Angriffe auch in Deutschland können nicht ausgeschlossen werden, warnt die Polizeigewerkschaft.

Bei der Terrorattacke in Wien sind vier Passanten getötet worden, viele Opfer schweben nach Angaben des Gesundheitsverbunds noch in Lebensgefahr. Mehr als ein Dutzend Menschen sind in teils lebensbedrohlichem Zustand in den Kliniken. Mögliche Anschläge auch bei uns kann Ralf Kusterer, Landesvorsitzender der Polizeigewerkschaft in Baden-Württemberg, nicht ausschließen:

"Wir dürfen uns in Deutschland nicht in Sicherheit wiegen und die Terrorgefahren verdrängen. Terroristen und extremistische Straftäter sind eine große Gefahr für unsere Bevölkerung und unseren Staat - auch in Deutschland." Ralf Kusterer, Landesvorsitzender der Polizeigewerkschaft

Nach Auffassung der Deutschen Polizeigewerkschaft ist der Schritt vom Extremisten zum Terroristen nicht zu groß. "Wir erleben seit geraumer Zeit, wie linker und rechter Extremismus ansteigen." Jüngste Festnahmen unterstreichen das, schreibt Kusterer in einer Mitteilung am Dienstag.

Innenminister Strobl: Führen Kampf gegen Terror fort

Deshalb werden nun auch die Sicherheitvorkehrungen im eigenen Land hochgefahren. "In Baden-Württemberg haben wir sofort nach Bekanntwerden des Anschlags die Schutzmaßnahmen an den jüdisch-israelischen Einrichtungen erhöht", teilte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Dienstagvormittag mit. "Wir führen nach diesem Anschlag in Österreich und nach den Attacken in Frankreich den Kampf gegen den Terror entschieden fort, um unsere Bürgerinnen und Bürger - egal welcher Herkunft und welchen Glaubens - zu schützen." Die Gefahr vor islamistischen Terroranschlägen sei in Deutschland unverändert groß, so Strobl. "Mehrfache terroristische Anschläge in Frankreich und nun in Österreich fordern höchste Wachsamkeit auch bei uns." Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nannte den Anschlag am Dienstag "in höchstem Maße bestürzend". Man stehe in Kontakt zu israelischen Religionsgemeinschaften.

Antisemitismusbeauftragte Blume warnte vor Terror bereits im Vorfeld

Der baden-württembergische Antisemitismusbeauftragte Michael Blume schreibt auf Twitter, er habe vor solchen Angriffen wie in Wien gewarnt: "Wenn Linksextremisten, Rechtsextremisten und Islamisten auf Twitter Gewalt geradezu 'gemeinsam' feiern, dann siehst du Antisemitismus. Genau davor habe ich wieder und wieder gewarnt." Blume schreibt in einem weiteren Tweet, er sei nach dem Anschlag in "Gedanken und im Herzen" bei den Opfern und Betroffenen vor Ort.

Die ersten Schüsse wurden am Montag nach Angaben der Polizei in einer Gasse in der Innenstadt abgegeben. Dort befindet sich auch die Wiener Hauptsynagoge. Ein antisemitisches Motiv kann somit nicht ausgeschlossen werden. Nach Angaben der Regierung war der Angreifer in Wien 20 Jahre alt - er wurde von der Polizei erschossen. Der Mann hatte sowohl die Staatsbürgerschaft von Nordmazedonien als auch von Österreich und war wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorbestraft.