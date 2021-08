per Mail teilen

Als deutschlandweit erstes Bundesland führt Baden-Württemberg ein anonymes Hinweisportal für Finanzämter ein. Eine Meldeplattform im Internet soll Bürgerinnen und Bürgern einen sicheren und anonymen Kommunikationsweg mit der Steuerverwaltung bieten, um Verstöße gegen Straf- und Steuergesetze anzuzeigen, teilte das Finanzministerium am Montag in Stuttgart mit. Dies soll dabei helfen, Steuerbetrug besser verfolgen zu können. Anonyme Anzeigen hat die Steuerverwaltung in Baden-Württemberg den Angaben zufolge bisher nur direkt entgegengenommen. Durch das neue System im Internet könnten Hinweisgebende künftig auch digital und trotzdem anonym mit der Steuerverwaltung kommunizieren. Über einen digitalen Postkasten bestehe zudem die Möglichkeit eines anonymen Dialogs für Rück- und Nachfragen.