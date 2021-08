Für ihr humanitäres Engagement in Nepal hat Honorargeneralkonsulin Ann-Katrin Bauknecht in Stuttgart das Bundesverdienstkreuz erhalten. Staatssekretär Rudi Hoogvliet nannte sie laut einer Mitteilung des Staatsministeriums ein herausragendes Beispiel für Mitmenschlichkeit und für uns alle ein großes Vorbild. Bauknecht setze sich seit Mitte der 1980er Jahre für die Menschen in Nepal ein. Als freiberufliche Textildesignerin habe sie am Bau der ersten umweltfreundlichen Teppichwaschanlage im Kathmandu-Tal mitgewirkt. Eine Grundschule für Mädchen wurde 1999 gegründet. Seit 1993 ist sie Honorarkonsulin Nepals für Baden-Württemberg und seit dem Jahr 2000 Honorargeneralkonsulin, erweitert um die Zuständigkeit für Rheinland-Pfalz und das Saarland.