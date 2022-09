Anklage gegen "Reichsbürger" wegen versuchten Mordes

per Mail teilen

Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat Anklage gegen einen sogenannten Reichsbürger erhoben. Dem 62-Jährigen wird unter anderem versuchter Mord vorgeworfen. Er soll mit seinem Auto bei einer Verkehrskontrolle in Efringen-Kirchen (Kreis Lörrach) frontal in einen Polizisten gefahren sein.