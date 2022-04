Studie zeigt: Angriffe auf Journalisten angestiegen

Die Zahl der Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten in Deutschland ist einer Studie zufolge im vergangenen Jahr weiter gestiegen. Das Europäische Zentrum für Presse- und Medienfreiheit (ECPMF) in Leipzig habe 83 tätliche Angriffe, 14 mehr als noch im Jahr 2020, verzeichnet. Das teilte der MDR unter Berufung auf die dem Sender vorliegende ECPMF-Studie "Feindbild Journalist - Hass vor der Haustür" mit. 75 Prozent der Angriffe ereigneten sich den Angaben zufolge auf Demonstrationen von Gegnern der Corona-Maßnahmen. Regional betrachtet verzeichne Sachsen mit 23 Fällen die meisten Übergriffe, in Baden-Württemberg wurden 2021 sechs Ereignisse dokumentiert. Das ECPMF verifiziert den Angaben zufolge seit 2015 tätliche Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten in Deutschland. Inzwischen summierten sich diese auf insgesamt 265.