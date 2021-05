Angler in Baden-Württemberg dürfen nachts keine Fische fangen - dagegen klagt nun der Chef des Württembergischen Anglervereins. Hans-Hermann Schock empfindet das bundesweit einzige Nachtangelverbot als Schikane und ideologisch begründet. "Schwimmen, baden, rudern, Radau machen oder Hunde baden ist rund um die Uhr möglich, aber wir sollen die Störenfriede sein?", fragt er. Es gebe einen Trend bei Anglern, auch mal länger als einen Tag am Wasser zu verbringen. Wer das erleben will, muss dafür etwa ins benachbarte Bayern reisen. Schock will mit einer Feststellungsklage gegen das Land beim Verwaltungsgericht Stuttgart (Az.: 5K 5845/20) erreichen. Bei Erfolg bedeute das, dass die Einschränkung auf ihn nicht anwendbar sei, erläutert Schock. Zeitgleich wenden sich fünf weitere Privatleute in einem anderen Verfahren gegen das Verbot.