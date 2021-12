Viele Intensivstationen im Land sind an ihrer Belastungsgrenze. Zehn Patienten aus Baden-Württemberg mussten bereits in andere Bundesländer verlegt werden. In einigen Landkreisen schaut man mit Sorge auf die kommenden Wochen. Roland Bernhard (parteilos), Landrat im Landkreis Böblingen hofft, dass die neuen Maßnahmen bald Wirkung zeigen. mehr...