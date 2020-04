Im Prozess um versuchten Mord in drei Fällen vor dem Landgericht Ulm hat der Angeklagte am ersten Verhandlungstag am Donnerstag die Tat zum Teil gestanden. Laut einem Sprecher des Gerichts wies er die Mordabsicht in zwei Fällen zurück. Er habe seine Frau töten wollen, seine beiden Söhne aber nicht, widersprach der 49-Jährige der Darstellung der Staatsanwaltschaft. Im vergangenen Dezember hatte der Angeklagte in Lonsee im Alb-Donau-Kreis versucht, seiner Frau, die sich von ihm getrennt hatte, mit einem Küchenmesser die Kehle durchzuschneiden. Als die beiden 20 und 17 Jahre alten Söhne ihrer Mutter beistehen wollten, stach er auf die beiden ein. Sie konnten den Vater schließlich überwältigen. Am zweiten Verhandlungstag am 22. April sollen die Ehefrau und die Söhne als Zeugen gehört werden, dabei geht es auch um die Schwere der Verletzungen.