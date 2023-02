Nach den Erdbeben in der Türkei und in Syrien haben viele Menschen vor Ort keine Unterkunft mehr. Sie sind auf Hilfe angewiesen, ob vor Ort oder in Deutschland, wo sie kurzfristig bei Verwandten unterkommen könnten. Das ist nicht einfach, denn ohne deutschen Pass braucht es zur Einreise ein Visum. Die baden-württembergische Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) hat deshalb in dieser Woche gefordert, dass eine Aufnahme unbürokratisch ermöglicht wird. Darauf hoffen auch Menschen aus BW, deren Angehörige in der türkischen Heimat obdachlos geworden sind - so wie Mesut Hoş.