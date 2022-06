Betrug mit angeblichen Porsche-Aktien

Die Finanzaufsichtsbehörde Bafin warnt vor dubiosen Kaufangeboten von angeblichen Porsche-Aktien. Auf ihrer Internetseite hat die Behörde eine offizielle Warnung veröffentlicht: Die Firma "C & C Finanz" mit angeblichem Sitz in Hamburg würde unaufgefordert telefonischen Kontakt zu Verbraucherinnen und Verbrauchern aufnehmen. Dabei werden ihnen laut Bafin angebliche vorbörsliche Aktien der Porsche AG angeboten. Das sei unrechtmäßig. Die Aktien stammten weder von Volkswagen noch von Tochtergesellschaften, so die Bafin. Außerdem würden diese Aktien nach Zahlung durch die Käufer nicht geliefert und die Anbieter seien nicht mehr erreichbar. Volkswagen hatte mehrfach bekräftigt, einen möglichen Börsengang der Tochter Porsche AG im vierten Quartal 2022 zu prüfen. Mehr ist allerdings noch nicht passiert. Der Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche ist ein Tochterunternehmen von Volkswagen und bislang noch nicht an der Börse notiert.