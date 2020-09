Die baden-württembergische Ombudsstelle für die Flüchtlingserstaufnahme - also eine Art Beratungs- und Unterstützungsstelle - hat im vergangenen Jahr 128 Anfragen erhalten. Baden-Württemberg sei das einzige Land mit einer derartigen unabhängigen Institution, teilte das Innenministerium am Mittwoch in Stuttgart mit. Die Anfragen hätten im Vergleich zum Vorjahr um 28 Prozent zugenommen, es sei vor allem um gesundheitliche Versorgung, Verlegung und Familienzusammenführung gegangen. Die Zahlen stammen aus dem am Mittwoch vorgelegten fünften Tätigkeitsbericht der Ombudsstelle. Eine Herausforderung sei es in der Corona-Pandemie gewesen, in den Erstaufnahmeeinrichtungen die Vorsorgemaßnahmen konsequent umzusetzen, erläuterte der ehrenamtliche Leiter Klaus Danner. So habe man Ausweichunterbringungen eingerichtet und eine Isolierstation aufgebaut. Die Ombudsstelle wolle sich "weiterhin für einen fairen, respektvollen und menschenwürdigen Umgang mit Geflüchteten einsetzen", so Danner.