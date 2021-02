Der Landesnaturschutzverband (LNV), der Naturschutzbund (NABU) und der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) in Baden-Württemberg unterstützen eine Anerkennung des Streuobstanbaus als Immaterielles Kulturerbe durch die UNESCO. Den Antrag hat der Verein Hochstamm Deutschland eingereicht - die drei Naturschutzverbände sind dort Mitglied. Das Land Baden-Württemberg habe den Antrag auf Anerkennung im April 2020 bereits befürwortet, als nächster Schritt stehe im März auf Bundesebene die Entscheidung der Kultusministerkonferenz an, heißt es in einer Mitteilung vom Montag. Gleichzeitig sehen die Verbände die Streuobstbestände im Land aufgrund sinkender Preise für Bio-Mostobst weiter gefährdet. Deshalb werde es "immer wichtiger, den Mehrwert von Obst aus Streuobstwiesen herauszustellen", so LNV-Streuobstexperte Martin Engelhardt. Derzeit kündigten Keltereien reihenweise ihre Verträge mit Bio-Streuobsterzeugern, die Abnehmerpreise hätten sich fast halbiert. Hintergrund sei der seit 2014 ausgeweitete Anbau von Bio-Obst in Plantagen im europäischen Ausland und am Bodensee. Der LNV sieht darin einen weiteren Sargnagel für die ohnehin hoch gefährdeten Streuobstbestände im Land. Wenn sich der Trend fortsetze, wäre Baden-Württemberg in etwa 30 Jahren ohne nennenswerte Streuobstbestände und hätte seine europaweit bedeutsamen Hotspots der Artenvielfalt für immer verloren, fürchtet der LNV.