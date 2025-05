Der SPD-Landesvorstand hat Andreas Stoch als Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Baden-Württemberg nominiert.

Der SPD-Landesvorstand hat Andreas Stoch auf einer öffentlichen Sitzung in Stuttgart einstimmig als Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im März 2026 vorgeschlagen. Gekürt werden soll der Landes- und Fraktionsvorsitzende beim SPD-Landesparteitag Anfang Juli in Fellbach (Rems-Murr-Kreis).

Bei den jüngsten Umfrageergebnissen sei der Frust zunächst mal groß, sagte Stoch mit Blick auf den neuen BW-Trend. Danach kommt die SPD nur noch auf 10 Prozent. Eine Ursache dafür sieht Stoch in den Debatten zur Migration, was der Linkspartei genützt und der SPD geschadet habe.

"Andreas dreht das" als Motto

Unter dem Motto "Andreas dreht das" will Stoch in den Wahlkampf ziehen und seine Partei in die Regierungsverantwortung führen. SPD-Landesgeneralsekretär Sascha Binder sprach vom Startschuss für eine Aufholjagd. Im Mittelpunkt des Wahlkampfs sollen die Themen Wirtschaft, Bildung und bezahlbarer Wohnraum stehen. Allein in Baden-Württemberg fehlten 200.000 Wohnungen.

Bei ihrem Landesparteitag am 5. Juli in Fellbach will die SPD die Landesliste aufstellen und Andreas Stoch zum Spitzenkandidaten wählen.