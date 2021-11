Großer Andrang beim landesweiten Corona-Impftag - aber auch heftiger Frust

per Mail teilen

Viele Menschen in Baden-Württemberg haben den Aktionstag genutzt und sich am Samstag impfen lassen. Nicht alle Impfwilligen bekamen allerdings Termine.

Unter dem Motto "Wir impfen für Ihr Leben gern" haben viele Haus- und Fachärztinnen und -ärzte im Land am Samstag Impfungen angeboten. Möglich waren sowohl Erst-, Zweit- als auch Boosterimpfungen gegen das Coronavirus. Der Andrang sei sehr groß gewesen, sagte ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) in einer ersten Bilanz.

Lange Schlangen und zu wenig Impfstoff

Im Pforzheim etwa gab es bereits am Samstagvormittag lange Schlangen. Viele ließen sich zum ersten Mal impfen, darunter einige Jugendliche. Die Pforzheimer Ärztin Nicola Buhlinger-Göpfarth berichtet von einer extrem hohen Nachfrage. Die Online-Termine seien rasch ausgebucht gewesen: "Ich glaube schneller hätte Adele ihre Konzertkarten auch nicht verkauft", so Buhlinger-Göpfarth.

Weil es an Impfstoff fehlt, gingen viele Impfwillige am Samstag leer aus. Grund sind unter anderem Lieferbeschränkungen des Bundes. Die Pforzheimer Ärztin Buhlinger-Göpfarth fühlt sich von der Politik allein gelassen. "Es ist natürlich eine Katastrophe für unsere Impfaktionen. Die Ärzteschaft hat sich jetzt aufgestellt, hat eine Menge Termine vergeben, hat Strukturen geschaffen und man kann schon fast von einer Sabotage der Impfaktion der niedergelassenen sprechen.“

Abschluss der Aktionswoche

Das flächendeckende Impfen am Samstag ist Abschluss einer Aktionswoche der Kassenärztlichen Vereinigung in Baden-Württemberg. In vielen Praxen im Land wurden die ganze Woche über Sondersprechstunden angeboten und auch außerhalb der Praxen gab es eine Reihe von Aktionen vor Ort.

Ziel war es dabei nicht nur die Zahl der Impfungen im Land zu erhöhen, sondern auch die Hausärzte und - ärztinnen in ihren Sprechstunden unter der Woche zu entlasten. Der Andrang von Impfwilligen sei zuletzt enorm gestiegen, hieß es von den Praxen im Land. Zu sehen ist das auch an der Zahl der Impfungen, die deutlich gestiegen ist in den vergangenen Wochen.