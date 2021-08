Nach Angaben des Statistischen Landesamtes ist die Zahl der Rinder, die angebunden gehalten werden, in den vergangenen zehn Jahren um mehr als 60 Prozent zurückgegangen. Bei den Milchkühen wurden demnach noch 17 Prozent so gehalten. Bei den übrigen Rindern seien es 11 Prozent gewesen. Die meisten Tiere - und zwar 83 Prozent - lebten in Laufställen. In der Schweinehaltung haben von Tierschützern empfohlene Formen dagegen abgenommen. Hier gab es einen Rückgang von 12 auf 7 Prozent. Deutlich verändert hat sich die Hühnerhaltung. Von den Legehennen können sich inzwischen 36 Prozent im Freiland bewegen - 16 Prozent mehr als vor zehn Jahren. Käfighaltung spielt den Statistikern zufolge kaum noch eine Rolle.