Daten zur Wählerwanderung zeigen: Viele CDU-Stammwähler gingen diesmal nicht wählen. Fast jede achte Stimme ging an eine Partei, die nicht im Landtag vertreten ist.

Die CDU hat viele Stammwähler bei der Landtagswahl nicht mobilisieren können. Das zeigen Schätzungen von Infratest Dimap. Demnach verlor die CDU Stimmen vor allem an die Gruppe der Nichtwähler. Das sei durchaus typisch, so der Berliner Politikwissenschaftler Thorsten Faas. "Unzufriedenheit, gerade von Stammwählern, führt häufig zur Nichtwahl und nicht sofort zum Wechsel der Partei.“

Ein ähnliches Phänomen zeigt sich bei der AfD, der zweiten großen Verliererin des Wahlsonntags. Die Partei büßte gegenüber 2016 über ein Drittel der Stimmen ein. Viele AfD-Wähler von damals gaben diesmal gar keine Stimme ab und blieben zu Hause.

Von den AfD-Wählern, die sich diesmal für eine andere Partei entschied, wählten die meisten die CDU. Von den CDU-Wählern wiederum, die ihrer Partei nicht die Treue hielten, machten viele ihr Kreuz bei den Grünen. Auch die FDP profitierte von früheren CDU-Wählern.

Kleine Parteien zusammen drittstärkste Kraft

Auffallend bei der Landtagswahl 2021 ist das starke Abschneiden der kleinen Parteien. So kamen Linke, Freie Wähler, Piraten, die Klimaliste Baden-Württemberg und weitere Kleinparteien zusammen auf 12,1 Prozent der Stimmen. Das ist fast doppelt so viel wie bei der Landtagswahl 2016 und entspräche zusammengenommen der drittstärksten Fraktion im Landtag, hinter Grünen und CDU.

Die Kleinen Parteien gewannen nach Angaben von infratest dimap vor allem Wähler der CDU, der AfD und der Grünen. Weil keiner der Parteien der Einzug in den Landtag gelang, ist fast jede achte Stimme der Wählerinnen und Wähler in Baden-Württemberg im Parlament nicht repräsentiert.

SPD schwach bei Arbeitern

Während die Grünen vor allem in den Großstädten Zugewinne verbuchten, punktete die FDP gerade in Landgemeinden und Kleinstädten. Unter Arbeitern waren die Stimmanteile für die AfD mit 26 Prozent am höchsten. Es folgten CDU (23) und die Grüne (20). Die SPD, selbsternannte Arbeitepartei, erhielt hier nur zehn Prozent. Damit machte nur jeder zehnte Arbeiter, der wählen ging, sein Kreuz bei den Sozialdemokraten.

Die Corona-Pandemie war den Angaben zufolge nur für zwölf Prozent der Menschen das wichtigste Thema bei ihrer Wahlentscheidung. Als bedeutsamer wurden Umwelt/Klima (19 Prozent), soziale Sicherheit (16 Prozent) und Bildung/Schule (15 Prozent) genannt.