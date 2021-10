Der Amtschef im Sozialministerium hat den Datenschutzbeauftragten Brink kritisiert. Konflikt ist das Masken-Tragen. Brink pocht auf das Recht der informationellen Selbstbestimmung.

Im Zusammenhang mit der neuen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg geht es in der Diskussion darum, dass beispielsweise geimpfte Kellner im Restaurant künftig Maske tragen müssen, ihre geimpften Gäste aber nicht. Das halte er für nicht nachvollziehbar, sagte der Amtschef des Landessozialministeriums, Uwe Lahl, im SWR. "Das hat uns der Datenschutzbeauftragte des Landes eingebrockt", so Lahl wörtlich. Und weiter: "Er hat einer Regelung nicht zugestimmt, die wir ursprünglich vorhatten. Nämlich dass diejenigen, die geimpft sind, keine Maske tragen müssen - im Umkehrschluss natürlich die nicht Geimpften eine Maske tragen müssen. Dadurch wären die Nichtgeimpften erkennbar gewesen. Und dagegen hat er sich ausgesprochen."

Lahl will pragmatische Lösung

Lahl hält nach eigenen Worten pragmatische Lösungen zum Beispiel in der Gastronomie für machbar. Damit seien "die Landesdatenschutzpuristen" aber nicht einverstanden, erklärte Lahl. Auf die Frage, ob er nachvollziehen könne, dass der Datenschutz höher bewertet werde als das Recht auf Selbstbestimmung, antwortete Lahl: "Nein." Man habe mit dem Landesdatenschutzbeauftragten Brink in Diskussionen keine andere Lösung gefunden, sagte Lahl. Daher müssten alle "in die saure Gurke beißen - sprich Maske aufsetzen", so Lahl. Er erklärte, noch einmal mit dem Datenschutzbeauftragten reden zu wollen, ob es eventuell Lockerungen für die Zukunft geben könnte.

Brink will informationelle Selbstbestimmung schützen

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (LfDI), Stefan Brink, nahm in einer Pressemitteilung Stellung zu den Vorwürfen. "Der LfDI hat vielmehr davon abgeraten, eine Lockerung der Maskenpflicht für Beschäftigte nur dann greifen zu lassen, wenn ganze Beschäftigtengruppen kollektiv ihren Impfstatus gegenüber dem Arbeitgeber offenlegen. Dadurch können Beschäftigte untereinander in Konflikt geraten ("Wir müssen hier mit Maske schuften, weil der Kollege ungeimpft ist/seinen Impfstatus dem Chef nicht offenlegen will!"), was die Freiwilligkeit der Offenlegung in Frage stellt", heißt es in der Pressemitteilung. Außerdem fügte Brink hinzu, dass der Landesbeauftragte die Landesregierung bei Gesetzentwürfen berate und Empfehlungen ausspreche, die regelmäßig, aber keineswegs immer, berücksichtigt werden. Ein Vetorecht habe er nicht, brauche er auch nicht. Er vertraue auf die Stärke seiner Argumente - und die Bereitschaft der Landesregierung, diese zu erwägen, so Brink.

"Jeder Bürger hat das Recht seinen Impfstatus mit anderen zu teilen - jedoch ohne Druck."

Selbstverständlich gäbe der Datenschutz als Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung jedem Bürger das Recht, seinen Impfstatus mit anderen zu teilen, auch mit dem Arbeitgeber, so Brink. "Gerade im Beschäftigungsverhältnis ist dabei darauf zu achten, dass kein unzulässiger Druck auf diese Entscheidung ausgeübt wird. Deswegen darf der Arbeitgeber grundsätzlich nicht nach Gesundheitsdaten seiner Beschäftigten fragen. Die Vorstellung aber, der Datenschutz könnte sich gegen die Freiheit des Einzelnen stellen, mit seinen Daten nach eigener Vorstellung umzugehen, ist fernliegend", erläutert Brink in der Pressemitteilung weiter.

Zu keinem Zeitpunkt habe er das "Argument" vorgebracht, eine Lockerung der Maskenpflicht für geimpfte/genesene Beschäftigte komme nicht in Betracht, "da Nichtgeimpfte dann als solche erkennbar gewesen wären", so Brink.

Auch Streit beim Thema Corona-Quarantäne

Zuletzt gab es zwischen dem baden-württembergischen Sozialministerium und Datenschützer Brink Streit um eine mögliche Impfabfrage der Arbeitgeber bei Quarantäne-Fällen. Dabei ging es um die Zahlung von Verdienstausfall bei Corona-Quarantäne. Der oberste Datenschützer sieht Fragen nach dem Impfstatus kritisch. Beschäftigte müssten eine solche Frage nicht beantworten. "Die Pandemie greift nach wie vor massiv in die Bürgerrechte der Menschen ein", so Brink. Wenn die Beschäftigten ihre sensiblen Gesundheitsdaten nicht offenbaren wollten, könnten sie sich auch an das für die Lohnfortzahlung zuständige Regierungspräsidium wenden. Der Amtschef des Sozialministeriums, Lahl, wies diesen Vorschlag zurück.

"Das Sozialministerium steht seit weit über einem Jahr unter ganz erheblichen Anforderungen der Pandemie. Der LfDI berät und unterstützt mit seinem Team seit Beginn der Pandemie das Ministerium nach Kräften und setzt weiter auf einen sachlichen Umgang miteinander", betonte der LfDI in der Pressemitteilung.