Mannheimer Innenstadt wird nach Amokfahrt zum Ort der Trauer

per Mail teilen

Nach dem tödlichen Vorfall ist die Mannheimer Innenstadt ein Ort der Trauer. Ein Autofahrer raste am Montag in die Fußgängerzone und tötete zwei Menschen. Elf weitere Personen sind verletzt. Der 40 Jahre alte Fahrer war Deutscher und wegen Körperverletzung, Trunkenheit am Steuer und für einen rechtsextremen Facebook-Kommentar vorbestraft.