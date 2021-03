Susanne Eisenmann erlebt gerade einen Alptraum von Wahlkampf: Der Start lief schon schlecht und jetzt kommt noch Gegenwind aus Berlin durch die Masken-Affäre der Union.

Susanne Eisenmann kämpft mit einem dreifachen Handicap: schlechte CDU-Umfragewerte, auch durch die zunehmend unbeliebte Corona-Politik im Bund, schlechte Kritiken für Eisenmann selbst als Kultusministerin in Stuttgart, und jetzt noch in Berlin die Affäre um Corona-Schutzmasken und die möglichen Provisionen, die Unionsabgeordnete im Bundestag dafür kassiert haben sollen – einer davon aus Mannheim.

Anfangs noch gute Noten

Zu Beginn der Regierungszeit in Stuttgart bekam Susanne Eisenmann noch gute Noten, meint Professor Frank Brettschneider von der Uni Hohenheim. Besonders weil sie Ruhe in ein ideologisch aufgeladenes Politikfeld wie eben die Schulpolitik - insbesondere die Diskussion um Gemeinschaftsschulen - gebracht habe. Mittlerweile, sagt Brettschneider, werde ihr aber ein schlechtes Corona-Krisenmanagement angekreidet. Versäumnisse bei der Digitalisierung in den Schulen fallen der Kultusministerin nun auf die Füße. Die Kritik des Lehrpersonals ist verheerend. Lehrkräfte beschweren sich seit Monaten über einen diffusen Kurs zwischen Öffnungsversprechen, Wechsel-Unterrichtskonzepten und mangelhafter Digitalisierung.

Persönliche Umfragewerte schlechter als die der CDU

Die Spitzenkandidatin der CDU Baden-Württemberg erzielt schon seit Monaten nicht besonders gute Umfragewerte. Bei Umfragen der Uni Hohenheim kamen zuletzt erneut schlechtere Zufriedenheitswerte heraus. Nur noch zwölf Prozent seien noch mit ihrer Arbeit als Ministerin zufrieden. Das, analysiert Brettschneider, ziehe auch die CDU Baden-Württemberg insgesamt herunter. Für die politische Zukunft der Spitzenkandidatin sei das ein Problem - es sei fraglich, ob da nach der Wahl noch ein Spitzenamt für Eisenmann drin sein kann, so Brettschneider. Von Stuttgart aus könne somit auch kein positives Signal in die Bundes-CDU kommen, und zwar unabhängig davon, ob der Kanzlerkandidat nun Armin Laschet oder möglicherweise Markus Söder heiße, so Brettschneider im Gespräch mit dem SWR-Hauptstadtstudio.

Masken-Affäre der Union verstärkt Negativ-Effekt

Ähnlich sieht es die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch, Chefin der Akademie für politische Bildung in Tutzing: Das Corona-Krisenmanagement in Baden-Württemberg sei in den vergangenen Wochen in Wähler-Umfragen kontinuierlich schlechter bewertet worden - ebenso auf Bundesebene und auch in Rheinland-Pfalz, wo ebenfalls am Sonntag gewählt wird. Die Masken-Affäre der Union im Bund sei zwar ein klarer Negativ-Effekt, so die Politikwissenschaftlerin im RBB-Inforadio. Die Frage sei aber, wie stark der ausfallen könnte. Schließlich waren schon einige Briefwahl-Stimmen im Kasten, als die Masken-Affäre losging. Die jetzige Regierungskoalition von Winfried Kretschmann (Grüne) und Susanne Eisenmann in Stuttgart könnte aber mit einer Neuauflage rechnen, findet Münch. Allerdings nur weil Regierungschef Kretschmann sehr beliebt sei und weil der Umfrage-Abschwung von einem relativ hohen Niveau ausging. Was die Auswirkungen der Landtagswahlen im Südwesten auf die beiden möglichen Kanzler-Kandidaten Laschet und Söder angeht, sieht die Politikwissenschaftlerin einen stärkeren Einfluss durch die Masken-Affäre als durch die Wahlen in Stuttgart und Mainz. Da sehe es doch nach einer Fortsetzung der jetzigen Regierungen aus. Auf Bundesebene müssten Laschet und Söder nun gleichermaßen Aufklärungswillen zeigen und klarmachen, dass Einzelne nicht jeweils die komplette Partei repräsentieren, so Münch.

Grün-Schwarz in Stuttgart – ein Signal Richtung Berlin

Eine Neuauflage von Grün-Schwarz in Stuttgart hätte auf jeden Fall eine Signal-Wirkung in Richtung Bundespolitik, findet der Mannheimer Politologe Christian Stecker. Er weist darauf hin, dass es bei der Wahl in Baden-Württemberg diesmal zwar verschiedene Möglichkeiten für Koalitionen gebe: Kretschmann habe schon angedeutet, er könne sich auch Alternativen zu Grün-Schwarz vorstellen. Trotzdem findet auch Stecker eine Fortsetzung der jetzigen Koalition von Grünen und CDU in Stuttgart am wahrscheinlichsten. Das sei auch ein wichtiger Impuls in Richtung Bundespolitik. Wenn Grün-Schwarz in Stuttgart als Erfolg wahrgenommen und schon zum zweiten Mal wiedergewählt werde, sei das ein klares Signal für die Bundestagswahl im September, so Stecker.

Susanne Eisenmann stolpert ramponiert ins Ziel

Fazit: Die politische Zukunft von Susanne Eisenmann liegt nicht mehr allein in ihrer eigenen Hand. Sie hängt davon ab, ob sie sich auch nach der Wahl an der Spitze ihrer Landes-CDU halten kann - und außerdem davon, ob ein alter und neuer Regierungschef Kretschmann dann erneut mit ihr koalieren will. Wenn Eisenmann das historisch schlechteste Ergebnis der CDU in Baden-Württemberg einfahren sollte - und danach sieht es momentan aus - wäre das für eine Regierungsbeteiligung nicht mal die schlechteste Voraussetzung. Denn Kretschmann könnte lieber mit einer geschwächten CDU in Koalitionsgespräche gehen als in Gespräche für eine grüne Ampel. Es könnte mehr Konflikte bergen, die Ansprüche von SPD und FDP und ihrer Spitzenkandidaten Andreas Stoch (SPD) und Hans-Ulrich Rülke (FDP) zu erfüllen, als eine Fortsetzung mit bekannten Gesichtern anzustreben. Was für Konsequenzen Susanne Eisenmann allerdings selbst aus dem CDU-Ergebnis ziehen wird, wissen wir erst nach Wahl.