Alno - Insolvenz vor Gericht

Am Stuttgarter Landgericht hat am Montag der Prozess gegen zwei ehemalige Vorstands-Mitglieder des insolventen Küchen-Herstellers ALNO mit Sitz in Pfullendorf im Landkreis Sigmaringen begonnen. Ihnen wird unter anderem Insolvenz-Verschleppung und Untreue vorgeworfen. Ein dritter Angeklagter steht wegen des Verdachts der Beihilfe zur Untreue vor Gericht.