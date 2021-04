Entsetzen, Kritik und Spott: So reagieren viele auf eine Aktion von rund 50 deutschen Schauspielerinnen und Schauspielern. Auch Künstlerinnen und Künstler aus Baden-Württemberg hatten in Youtube-Videos die Corona-Politik kritisiert.

Man kennt sie aus dem SWR-"Tatort" oder der Erfolgs-Serie "Babylon Berlin": Dutzende prominente Film- und Fernsehschauspielerinnen und Fernsehschauspieler haben unter dem Hashtag #allesdichtmachen auf der Videoplattform Youtube Clips mit persönlichen Statements veröffentlicht. Darin üben sie Kritik an den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Darunter Gesichter wie Ulrich Tukur, Volker Bruch, Meret Becker, Ulrike Folkerts, Richy Müller oder Jan Josef Liefers. Für ihre ironisch zugespitzten Videos bekamen sie in den sozialen Netzwerken Lob, aber überwiegend Kritik.

Kritik in den sozialen Netzwerken

So distanzieren sich Schauspielkollegen von der Aktion: Marcus Mittermeier twitterte etwa: "Niemand hat mich gefragt, ob ich bei #allesdichtmachen mitmachen will. Gott sei Dank!" Elyas M'Barek kommentierte das Video von Volker Bruch auf Instagram mit den Worten: "Come on, das ist doch Blödsinn." Nora Tschirner nannte die Aktion "unfuckingfassbar". Auf Twitter trenden für die Kritik die Hashtags #allenichtganzdicht und #allesschlichtmachen.

Auch Stimmen aus Baden-Württemberg lehnen die Aktion ab. So twittert etwa die SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis (Wahlkreis Ulm / Alb-Donau-Kreis): "Kunst und Kultur haben tiefe Einschnitte erlebt und unsere Künstler*innen brauchen dringend Unterstützung und Solidarität."

Das sagt Hilde Mattheis bei Twitter

Was kritisieren die Schauspieler in ihren Clips?

In den Videos thematisierten die Schauspieler verschiedene Aspekte des Kampfs gegen die Pandemie: Liefers bedankt sich in seinem Clip etwa mit ironischem Unterton "bei allen Medien unseres Landes, die seit über einem Jahr unermüdlich verantwortungsvoll und mit klarer Haltung dafür sorgen, dass der Alarm genau da bleibt, wo er hingehört, nämlich ganz, ganz oben". Richy Müller atmet in seinem Clip abwechselnd in zwei Tüten und kommentiert ironisch: "Wenn jeder die Zwei-Tüten-Atmung benutzen würde, hätten wir schon längst keinen Lockdown mehr. Also bleiben Sie gesund und unterstützen Sie die Corona-Maßnahmen. Ich geh jetzt mal Luft holen."

Das Medienmagazin DWDL kommentiert dazu: "53 Schauspieler*innen outen sich als Populisten" und Autor Thomas Lückerath ergänzt, dass die Argumentation von Jan Josef Liefers "wirklich nur noch einen Steinwurf von gleichgeschalteter Lügenpresse entfernt" sei.

So reagierte Satiriker Böhmermann auf die Aktion

Satiriker Jan Böhmermann hielt der Aktion bei Twitter entgegen, das einzige Video, das man sich ansehen solle, "wenn man Probleme mit Corona-Eindämmungsmaßnahmen hat", sei die ARD-Doku aus der Berliner Charité mit dem Titel "Station 43 - Sterben". Dazu stellte er den Hashtag #allenichtganzdicht und einen weinenden Smiley. "Die Schauspieler*innen von #allesdichtmachen können sich ihre Ironie gerne mal tief ins Beatmungsgerät schieben", twitterte Moderator Tobias Schlegl, der auch Notfallsanitäter ist.

Auch der SWR reagierte auf die Youtube-Videos und teilte mit: "Die beteiligten Künstlerinnen und Künstler sprechen für sich selbst auf ihrer eigenen Plattform. Allen steht das Recht zu, ihre Meinung zu äußern."

Lob für die Aktion: ein "Meisterwerk"

In den sozialen Medien stieß die Aktion teilweise aber auch auf Zustimmung: Beifall gab es etwa vom früheren Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, der die Aktion auf Twitter "großartig" nannte. Der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Chanasit sprach von einem "Meisterwerk", das "uns sehr nachdenklich machen" sollte. Die AfD-Bundestagsabgeordnete Joana Cotar twitterte: "Das ist intelligenter Protest." Sie feiere Jan Josef Liefers.

Corona-Aktion "#allesdichtmachen" Der Youtube-Kanal "allesdichtmachen" besteht seit dem 16.4.2021 und hat seit dem, mit seinen insgesamt 51 Videos, 1.626.627 Aufrufe (Stand: 23.4.2021, 10:45 Uhr). Die Webseite der Aktion ist am Freitagvormittag nicht mehr erreichbar.

Mehrere beteiligte Schauspieler ziehen sich zurück

Die Schauspielerin Heike Makatsch, die zunächst ebenfalls ein Video veröffentlicht hatte, zog es am Freitagmorgen wieder zurück. "Ich erkenne die Gefahr, die von der Corona-Pandemie ausgeht und will niemals das Leid der Opfer und ihrer Angehörigen schmälern und sie dadurch verletzen", schrieb sie auf Instagram. Jan Josef Liefers twitterte noch in der Nacht, er weise "eine da hinein orakelte, aufkeimende Nähe zu Querdenkern u.ä." glasklar zurück. Es gebe im aktuellen Spektrum des Bundestags auch keine Partei, der er ferner stehe, als der AfD.

Auch die Schauspielerin Meret Becker (Tatort) und ihr Kollege Ken Duken ("Traumfabrik") haben sich von der Videoaktion #allesdichtmachen distanziert. Kunst müsse Fragen stellen können, sagte Becker am Freitag in einem Beitrag bei Instagram. "Aber diese Aktion ist nach hinten losgegangen." Sie werde das Video runternehmen lassen. "Und ich entschuldige mich dafür, dass das falsch verstanden werden konnte."