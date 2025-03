Höhepunkt am Mittwoch

Erlen- und Haselpollen sorgen in den kommenden Tagen in Baden-Württemberg für laufende Nasen und juckende Augen. Den Höhepunkt soll der Pollenflug am Mittwoch erreichen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für Montag und Dienstag eine mittlere bis hohe Belastung durch Erlenpollen voraus. Zunächst sei die Schwäbische Alb und der Schwarzwald betroffen. Zur Mitte der Woche weiten sich die betroffenen Gebiete aber aus. Auch die Hasel verbreitet in den Mittelgebirgen verstärkt ihre Pollen. Pollen von Erle und Hasel fliegen in Baden-Württemberg Laut DWD erreicht die Belastung mit Erlenpollen in den baden-württembergischen Mittelgebirgen die sechste von sieben Stufen auf dem Pollenflug-Gefahrenindex . Am Mittwoch werde diese Belastungsstufe nahezu in ganz Baden-Württemberg erreicht. Verschont bleiben unter anderem die Rheinebene sowie der Rhein-Neckar-Kreis, Teile des Neckar-Odenwald-Kreises und des Kreises Heilbronn. Pollenflug und Allergien: Was Sie wirklich gegen Heuschnupfen tun können Pollen der Frühblüher ärgern als erste im Jahr Menschen mit Allergien. Welche Symptome gibt es bei Heuschnupfen? Was hilft am besten gegen Symptome? Wie stoppt man Heuschnupfen? 10:00 Uhr SWR4 am Freitag SWR4 Neben Erlenpollen werden wohl auch Haselpollen Menschen mit Allergien zu schaffen machen. Laut DWD sind vor allem die Mittelgebirgsregionen betroffen. Dort geht der DWD von einer geringen bis mittleren Belastung durch Haselpollen aus. Laut der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst (PID) ist die erhöhte Belastung darauf zurückzuführen, dass Erle und Hasel in kühleren Regionen und in den Bergen zum Teil noch blühen. Heuschnupfen: Pollen als Hauptursache Sonnenschein und höhere Temperaturen zum Wochenanfang sorgen laut PID für eine zunehmende Belastung. Pollen sind winzige Blütenstaubpartikel, die zum Beispiel von Bäumen, Gräsern und Kräutern produziert werden, um sich fortzupflanzen. Sie sind eine der Hauptursachen für Heuschnupfen und andere allergische Reaktionen, da sie bei empfindlichen Personen Symptome wie Niesen, juckende Augen, eine laufende Nase oder Atembeschwerden auslösen können. Die Stärke der Symptome kann sowohl mit der Anzahl der Pollen in der Luft als auch mit dem Gehalt von Allergenen in den Pollen zunehmen.