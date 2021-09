Mehr als 1.000 alkoholgeschädigte Babys in BW pro Jahr

per Mail teilen

Die Landesstelle für Suchtfragen geht davon aus, dass in Baden-Württemberg jährlich etwa 1.100 neugeborene Kinder von alkoholbedingten Schädigungen betroffen sind. Diese Zahl nannte das Sozialministerium im Landtagsausschuss für Soziales, Gesundheit und Integration am Mittwoch. Das Gremium hatte auf Initiative der CDU-Fraktion darüber beraten, wie dem sogenannten fetalen Alkoholsyndrom (Fetal Alcohol Spectrum Disorder, kurz: FASD) effektiver vorgebeugt werden kann und wie man betroffenen Kindern besser helfen könnte. Die Schäden werden durch Alkoholkonsum in der Schwangerschaft verursacht. Laut Ministerium ist es sehr schwer, Alkoholschädigungen zu diagnostizieren. Entsprechend groß sei vermutlich die Dunkelziffer der betroffenen Kinder.