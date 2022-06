Starkregen und Hagel: Heftige Unwetter in Baden-Württemberg erwartet

Der Deutsche Wetterdienst warnt: Von Donnerstag auf Freitag könnte es in Baden-Württemberg zu schweren Gewittern kommen. Hagelkörner bis zu einer Größe von drei Zentimetern sind möglich.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor teilweise heftigen Unwettern in Baden-Württemberg. So könnte es zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagfrüh zu "extremen Gewittern mit extrem heftigem Strakregen und Hagel kommen". Besonders betroffen könnten am Donnerstag vor allem die Regionen Stuttgart, Karlsruhe, Tübingen und Freiburg sein.

Teilweise seien bis zu 50 Liter pro Quadratmeter Regen in der Stunde möglich. Auch Hagelkörner mit einer Größe von drei Zentimeter und schwere Sturmböen mit Spitzen von 95 Kilometer pro Stunde sind laut DWD denkbar.



Tief "Ulrike" für Unwetter in Baden-Württemberg verantwortlich

Verantwortlich dafür ist das Tief "Ulrike", welches in der Nacht als Kaltfront durch Baden-Württemberg zieht. Daher muss in allen Landesteilen mit Regen und Gewitter gerechnet werden. Die Temperaturen sinken auf 16 bis zehn Grad. Am Freitag ist es zunächst trüb und nass. Im Tagesverlauf kommt aber - auch dank Hoch "Hartmut" - die Sonne heraus. Bei schwachem bis mäßigem Westwind liegen die Höchstwerte nur noch zwischen 16 und 23 Grad. Am Wochenende beruhigt sich das Wetter. Es wird wieder sommerlich. Am Samstag werden 22 bis 29 Grad erwartet, am Sonntag 25 bis 31 Grad.

Starkregen, geflutete Straßen und entwurzelte Bäume: Immer wieder gibt es in Baden-Württemberg in vergangener Zeit heftige Unwetter, wie dieser SWR-Beitrag vom 21. Mai zeigt:

Gewitterwarnstufe 3 von 4 vorhergesagt

Bei schweren Gewittern der Stufe 3 von 4 - wie derzeit vorhergesagt - gibt es einige Gefahren: Es sind schwere Schäden an Gebäuden möglich. Bäume können entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen. Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen sind möglich.