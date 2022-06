Landtagsdebatte zum 9-Euro-Ticket

per Mail teilen

Der baden-württembergische Landtag debattiert am Donnerstag über das weitere Vorgehen beim 9-Euro-Ticket. Ein wichtiges Thema ist die Rückzahlungsforderung an Sozialhilfeempfänger.

In einer aktuellen Debatte im baden-württembergischen Landtag soll heute (Donnerstag) darüber diskutiert werden, ob Sozialhilfeempfänger Geld zurückzahlen müssen, wenn sie das 9-Euro-Ticket nutzen.

Konkret geht es um Schülertickets, für die Hartz-IV-Empfängerinnen und -Empfänger Geld von den Jobcentern bekommen. Weil die Schülerinnen und Schüler den ÖPNV derzeit mit dem 9-Euro-Ticket nutzen können, sollen die Familien das Geld zurückzahlen. Das baden-württembergische Wirtschaftsministerium argumentiert, die Jobcenter sollen nur die tatsächlich angefallenen Leistungen übernehmen.

Nachfolgeregelungen für das 9-Euro-Ticket gefordert

Die SPD kritisiert die Rückzahlungsforderungen und appelliert an das soziale Gewissen der Landesregierung. Das Bundesarbeitsministerium habe eine Empfehlung ausgesprochen, die Beträge nicht zurückzufordern, andere Bundesländer würden dies auch so handhaben, sagte SPD-Fraktionschef Andreas Stoch dem SWR.

In der aktuellen Debatte will die Opposition auch eine Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket ins Gespräch bringen: etwa ein 365-Euro-Jahresticket für alle. Auch seitens der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg wird eine Fortführung der Vergünstigung im ÖPNV gefordert. "Bei den aktuell steigenden Energiepreisen ist es wichtig, Verbraucherinnen und Verbraucher weiter gezielt zu entlasten", so Cornelia Tausch, Vorstand der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Die Fortführung eines günstigen ÖPNV-Angebots sei ein wichtiger Teil eines Entlastungspakets.

Rund ein Euro am Tag für künftige Tickets?

Ein leicht buchbares Ticket für alle Busse und Bahnen im Nahverkehr sollte für einen monatlichen Preis von 29 Euro, also rund einen Euro pro Tag, angeboten werden, forderte Jutta Gurkmann von der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv). "Das würde in der Preiskrise alle entlasten."