Die Sieben-Tage-Inzidenz in den meisten Kreisen Baden-Württembergs sinkt, damit ändern sich vielerorts die Corona-Regeln. Dieser Überblick zeigt, wo welche Einschränkungen gelten.

Mit sinkenden Infektionszahlen in fast ganz Baden-Württemberg können die Menschen vielerorts auf Lockerungen der Corona-Regeln hoffen. Für das kommende Wochenende hat die Landesregierung in Kreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 eine Öffnung von Gastronomie und Hotels in Aussicht gestellt. In den bevorstehenden Pfingstferien dürfte auch das Reisen im Land möglich sein. Aber die Unterschiede in den einzelnen Landkreisen sind groß. Was wo erlaubt ist, sehen Sie hier:



Landkreise müssen über Lockerungen und Einschränkungen informieren

Die Corona-Verordnung der Landesregierung und - bei Inzidenzwerten über 100 - die Bundesnotbremse geben vor, bei welcher Infektionslage was geöffnet werden darf oder schließen muss. Dabei gilt laut dem Stufenplan: "Die Maßnahmen treten in Kraft, sobald die Inzidenz mehrere Tage infolge konstant ist: Bei sinkenden Zahlen muss die Inzidenz mindestens fünf Tage infolge, bei steigenden Zahlen mindestens drei Tage infolge konstant sein." Die Landkreise sind verpflichtet, auf ihrer jeweiligen Homepage über die Änderungen zu informieren. Bei der Umsetzung von Lockerungen an den Schulen haben die Kreise einen kleinen Spielraum. Das Kultusministerium räumt ihnen eine Übergangsfrist von bis zu drei Tagen ein.