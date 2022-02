FFP2-Maskenpflicht, Einzelhandel und Gastronomie: Was sich mit den neuen Corona-Regeln in BW ändert

Nach starkem Druck von Seiten der Justiz ist in Baden-Württemberg eine neue Corona-Verordnung in Kraft. Seit Freitag gilt nicht mehr "Alarmstufe II", sondern "Alarmstufe I".

In Baden-Württemberg gelten bereits seit Ende Januar (28.1.) neue Corona-Maßnahmen. Am Dienstag (8.2.) hat die Landesregierung jetzt noch einmal nachgelegt und Lockerungen angekündigt. So soll die 3G-Regel, die in der aktuellen "Alarmstufe I" gegolten hat, ab Mittwoch (9.2.) aufgehoben werden. Damit dürften dann neben Geimpften und Genesenen auch Ungeimpfte ohne negatives Testergebnis wieder in die Läden. Laut dem baden-württembergischen Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) soll die 2G-Regel in der "Alarmstufe II" aber weiterhin bestehen. Derzeit sind die Corona-Zahlen allerdings unter den Grenzwerten für die "Alarmstufe II".

Die neue Corona-Verordnung tritt am 9. Februar in Kraft. Bislang galt die Corona-Verordnung vom 28. Januar.

Welche Corona-Regeln gelten:

Das Tragen einer FFP2-Maske in Innenräumen ist bereits seit dem 28. Januar für Erwachsene Pflicht. Das gilt überall da, wo Masken vorgeschrieben sind. Auch in Bussen und Bahnen gilt eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken.

In einigen Bereichen bleibt auch in der "Alarmstufe I" die 2G-Plus-Regel bestehen. Ausgenommen von der Testpflicht unter 2G-Plus sind:





Personen, deren vollständige Impfung nicht länger als drei Monate zurückliegt.

nicht länger als zurückliegt. Genesene , deren anschließende Impfung nicht länger als drei Monate zurückliegt.

, deren anschließende nicht länger als zurückliegt. Genesene , deren Infektion mit dem Coronavirus nicht länger als drei Monate zurückliegt.

, deren mit dem Coronavirus nicht länger als zurückliegt. Personen, die ihre Auffrischungsimpfung (Booster) erhalten haben.

(Booster) erhalten haben. Personen, für die keine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) für eine Auffrischungsimpfung vorliegt: also Kinder mit vollständigem Impfschutz bis einschließlich elf Jahre und Schwangere im ersten Schwangerschaftsdrittel.

Was bedeuten 2G, 2G-Plus, 3G und 3G-Plus? Bei den Corona-Maßnahmen spielen die Zugangsbeschränkungen 2G, 2G-Plus, 3G und 3G-Plus eine große Rolle. Die Bedeutung im Einzelnen: 2G meint geimpft oder genesen. Als geimpft gelten Personen, bei denen die abschließende Impfung mindestens zwei Wochen zurückliegt. Als genesen gelten Personen, bei denen die Corona-Infektion mit einem PCR-Test festgestellt wurde. Dieses Testergebnis muss mindestens 28 Tage alt sein und darf aber nicht länger als drei Monate zurückliegen. 2G-Plus: wie 2G, das Plus bedeutet, dass geimpfte und/oder genesene Personen zusätzlich getestet sind. Als Test wird das negative Ergebnis eines Corona-Schnelltests verlangt, das höchstens 24 Stunden alt sein darf. Alternativ kann auch ein negativer PCR-Test vorgelegt werden, der nicht älter als 48 Stunden ist. Entscheidend ist dabei der Zeitpunkt des Abstrichs. 3G bedeutet vollständig geimpft, genesen oder getestet. Als Test ist ein negativer Antigen-Schnelltest erforderlich, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. 3G-Plus bedeutet geimpft, genesen oder PCR-getestet. Hier wird von Ungeimpften ein negativer PCR-Test verlangt. Die Abnahme der Probe darf nicht länger als 48 Stunden zurückliegen. Der Test muss bei längeren Aufenthalten, zum Beispiel in Hotels, alle 72 Stunden erneuert werden.

Bereits seit dem 12. Januar gibt es Änderungen bei den Quarantäne-Regeln. Seither müssen geimpfte und genesene Kontaktpersonen nicht mehr in Quarantäne. Das gilt allerdings nur, wenn sie frisch doppelt geimpft sind, eine Boosterimpfung haben oder frisch genesen sind. Auch Genesene mit mindestens einer Impfung gelten seit 26. Januar als geboostert. Damit müssen sie als Kontaktpersonen nicht mehr in Quarantäne. Dabei spielt laut Sozialministerium die Reihenfolge von Impfung und Infektion keine Rolle.

Kinder und Jugendliche, die Kontakt mit Corona-Infizierten hatten, dürfen sich künftig ab dem fünften Tag freitesten. Für alle anderen endet die Quarantäne oder Isolationszeit jetzt nach zehn Tagen, eine Freitestung ist nach sieben Tagen mit einem PCR- oder einem offiziellen Antigen-Nachweis möglich. Beschäftigte im Gesundheitswesen können ab dem siebten Tag mit einem negativen PCR-Test wieder zurück an ihren Arbeitsplatz. Sie müssen allerdings 48 Stunden symptomfrei sein. Mit diesen Maßnahmen soll ein Kollaps der kritischen Infrastruktur bei hohen Inzidenzen durch die Omikron-Variante verhindert werden. Diese gilt als noch ansteckender als die Delta-Variante.

Ab dem 9. Februar sind wieder sämtliche Geschäfte für alle frei zugänglich. Bisher galt das nur für Geschäfte der Grundversorgung. Ein Nachweis über eine Impfung oder vorangegangen Erkrankung mit Covid-19, sowie ein negativer Schnelltest müssen nicht mehr vorgeziegt werden. Sollte die "Alarmstufe II" wieder in Kraft treten - also wenn beide Schwellenwerte (Hospitalisierungsinzidenz und Belegung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten) an zwei Tagen in Folge überschritten werden - gilt im Einzelhandel 2G.

Was zählt zur Grundversorgung? Apotheken

Ausgabestellen der Tafeln

Babyfachmärkte

Bäckereien

Banken und Sparkassen

Baumärkte

Baumschulen

Blumenfachgeschäfte

Drogerien

Futtermittelmärkte

Gartenmärkte

Gärtnereien

Getränkemärkte

Großhandel

Hofläden

Hörgeräteakustiker

Konditoreien

Lebensmittelhandel einschließlich der Direktvermarktung (Hofläden)

Metzgereien

Mobile Verkaufsstände für landwirtschaftliche Produkte und Erzeugnisse

Optiker

Orthopädieschuhtechniker

Poststellen und Paketdienste

Reformhäuser

Raiffeisenmärkte

Reisezentren zum Fahrkartenverkauf im öffentlichen Personenverkehr

Reinigungen

Sanitätshäuser

Stellen des Zeitungs- und Zeitschriftenverkauf

Supermärkte

Tankstellen

Tierbedarfsmärkte

Verkaufsstätten für Weihnachtsbäume

Waschsalons

Wochenmärkte

Die neuen Regelungen für Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser gelten seit Montag, den 17. Januar. Dann dürfen nicht-geimpfte und nicht von Covid-19 genesene Besucherinnen und Besucher Pflegeheime nur mit einem negativen PCR-Test, der maximal 24 Stunden alt ist, oder einem negativen Antigentest, der maximal 6 Stunden alt ist, betreten. Dieser Besucher-Testpflicht unterliegen auch nicht immunisierte Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres. Kinder bis zur Vollendung des ersten Lebensjahres sind von der Testpflicht ausgenommen.

Darüber hinaus gilt seit dem 17. Januar, dass sich Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen an Tagen, an denen sie arbeiten, testen müssen. Ausgenommen davon sind Beschäftigte, die innerhalb der vergangenen drei Monate geimpft wurden oder genesen sind, sowie Personen mit einer Auffrischungsimpfung.

In beiden "Alarmstufen" gilt für Bürgerämter, Zulassungsstellen, Rathäuser und andere Gebäude der öffentlichen Verwaltung 3G, wobei ein Schnelltest ausreicht. Die Behörden vor Ort können allerdings Ausnahmen von dieser Regel zulassen.

Für Gottesdienste und andere religiöse Veranstaltungen gelten keine Zutrittsbeschränkungen. Eigentlich hätte ab dem 14. Februar in beiden "Alarmstufen" die 3G-Regelung eingeführt werden sollen. Diese Entscheidung wurde aber rückgängig gemacht. Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss allerdings weiter eingehalten werden. Die maximale Teilnehmerzahl ergibt sich oft durch die Abstandsregelung. Bei sämtlichen religiösen Veranstaltungen gilt eine allgemeine Maskenpflicht in geschlossenen Räumen. Außerdem muss eine ausreichende Lüftung der Räume gewährleistet sein, Oberflächen müssen regelmäßig gereinigt werden.

Unter diesen Umständen ist Gemeindegesang erlaubt. Einige Gemeinden haben ihren Gottesdienst nach draußen verlegt. Hier kann die Maske abgenommen werden, sollte ein Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Personen möglich sein.

Die evangelische Landeskirche geht mit ihren Regelungen über die des Landes hinaus. Sie verbietet Präsenzgottesdienste in der "Alarmstufe II" für Gemeinden mit einer Sieben-Tage-Inzidenz ab 800. Gottesdienste finden nur noch mit maximal zehn Personen statt, auch eine analoge oder digitale Übertragung ist möglich. Die Ausnahme stellen 2G-Gottesdienste dar. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Prozent der Maximalbelegung beschränkt. Ein Präsenzgottesdienst im Freien ist ohne Einschränkungen möglich.

geht mit ihren Regelungen über die des Landes hinaus. Sie verbietet Präsenzgottesdienste in der "Alarmstufe II" für Gemeinden mit einer Sieben-Tage-Inzidenz ab 800. Gottesdienste finden nur noch mit maximal zehn Personen statt, auch eine analoge oder digitale Übertragung ist möglich. Die Ausnahme stellen 2G-Gottesdienste dar. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Prozent der Maximalbelegung beschränkt. Ein Präsenzgottesdienst im Freien ist ohne Einschränkungen möglich. Von Seiten der katholischen Diözese Rottenburg-Stuttgart dürfen in der "Alarmstufe II" Gottesdienste in geschlossenen Räumen höchstens eine Stunde dauern und Gemeindegesang ist in reduzierter Form möglich. Die Teilnehmenden sollen außerdem FFP2-Masken tragen.

dürfen in der "Alarmstufe II" Gottesdienste in geschlossenen Räumen höchstens eine Stunde dauern und Gemeindegesang ist in reduzierter Form möglich. Die Teilnehmenden sollen außerdem FFP2-Masken tragen. Bei der Islamischen Glaubensgemeinschaft Baden-Württemberg finden Gottesdienste ebenfalls unter Einhalt der Vorgaben der aktuellen Corona-Verordnung statt, wie der Vorsitzende Muhittin Soylu dem SWR bestätigte. Gottesdienste finden zu verschiedenen Uhrzeiten statt, um vielen die Möglichkeit zu geben, daran teilzunehmen, aber auch die Teilnehmerzahl möglichst gering zu halten.

finden Gottesdienste ebenfalls unter Einhalt der Vorgaben der aktuellen Corona-Verordnung statt, wie der Vorsitzende Muhittin Soylu dem SWR bestätigte. Gottesdienste finden zu verschiedenen Uhrzeiten statt, um vielen die Möglichkeit zu geben, daran teilzunehmen, aber auch die Teilnehmerzahl möglichst gering zu halten. Die Israelitische Religionsgemeinschaft Baden verweist auf die jeweils aktuelle Corona-Verordnung des Landes.

Nach der Corona-Verordnung, die ab dem 9. Februar in Kraft tritt, gelten für Veranstaltungen folgende Regeln:

In geschlossenen Räumen: 2G bei maximal 50 Prozent Auslastung, aber nicht mehr als 2.000 Zuschauerinnen und Zuschauer oder optional 2G-Plus bei maximal 50 Prozent Auslastung, aber nicht mehr als 4.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

2G bei maximal 50 Prozent Auslastung, aber nicht mehr als 2.000 Zuschauerinnen und Zuschauer oder optional 2G-Plus bei maximal 50 Prozent Auslastung, aber nicht mehr als 4.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Freien : 2G bei maximal 50 Prozent Auslastung, aber maximal 5.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Freien oder optional 2G-Plus bei maximal 50 Prozent Auslastung, aber nicht mehr als 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Bei mehr als 500 Zuschauerinnen und Zuschauern müssen feste Sitz-/Stehplätze zugewiesen werden. Maximal zehn Prozent der Plätze dürfen Stehplätze sein.

: 2G bei maximal 50 Prozent Auslastung, aber maximal 5.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Freien oder optional 2G-Plus bei maximal 50 Prozent Auslastung, aber nicht mehr als 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Bei mehr als 500 Zuschauerinnen und Zuschauern müssen feste Sitz-/Stehplätze zugewiesen werden. Maximal zehn Prozent der Plätze dürfen Stehplätze sein. Fastnachtsumzüge sind in beiden "Alarmstufen" nicht erlaubt.

sind in beiden "Alarmstufen" nicht erlaubt. Für Stadt- und Volksfeste gilt die FFP2-Maskenpflicht auch im Freien sowie in der "Alarmstufe I" zusätzlich eine Besucherobergrenze von 50 Prozent, aber nicht mehr als maximal 5.000 Besucherinnen und Besuchern bei 2G, maximal 10.000 Besucherinnen und Besuchern bei 2G-Plus.

Für Kultur- und Freizeiteinrichtungen wie Galerien, Museen, Bibliotheken, Archive, Freizeitparks, Bäder und Saunen, touristische Seilbahnen, Skilifte und die Fluss- und Seenschifffahrt im Ausflugsverkehr gilt weiterhin 2G. Freizeit- und Kulturveranstaltungen dürfen ebenfalls nur mit der Hälfte der zugelassenen Kapazität ausgelastet sein.

Der Zutritt zu Landesbibliotheken und Archiven ist genesenen und geimpften Personen ohne Vorlage eines negativen Corona-Tests möglich. Nicht geimpfte und nicht genesene Personen müssen einen negativen Test vorlegen, ein PCR-Test ist nicht mehr nötig.

Messen und Ausstellungen sind in beiden "Alarmstufen" untersagt. Für Kongresse gelten die gleichen Regeln wie bei Freizeit- und Kulturveranstaltungen, also höchsten die Hälfte der zugelassenen Kapazität und maximal 500 Besucherinnen und Besucher.

In öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bus, Bahn und auf Inlandsflügen gilt durch das neue Infektionsschutzgesetz des Bundes 3G.

Mit der neuen Corona-Verordnung gilt seit 28. Januar in Bussen und Bahnen eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken.

Für Treffen unter Geimpften und Genesenen gelten in der neuen "Alarmstufe I" keine Kontaktbeschränkungen mehr. Bei Treffen, an denen mindestens eine ungeimpfte Person teilnimmt, darf laut Staatsministerium aber weiter nur ein Haushalt mit zwei Personen aus einem weiteren Haushalt teilnehmen. Allerdings: Treffen sich Geimpfte und Ungeimpfte sowie Nicht-Genesene, so werden alle immunisierten Personen nicht zur Personenzahl hinzugezählt. Auch Kinder und Jugendliche bis einschließlich 13 Jahren werden unabhängig von ihrem Impfstatus nicht mitgezählt - ebenso wie Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Paare, die nicht zusammenleben, zählen als ein Haushalt.

In der Gastronomie gilt seit 28. Januar in der "Alarmstufe I" in Innenräumen regulär wieder 2G. Außerdem entfällt die Sperrstunde.

Tritt die "Alarmstufe II" wieder in Kraft, so kommt für gastronomische Betriebe und Vergnügungsstätten wie Spielhallen und Casinos wieder eine Sperrstunde von 22:30 Uhr bis 6 Uhr. Für private Zusammenkünfte in gastronomischen Betrieben würden die Regelungen der privaten Kontaktbeschränkungen gelten, so das Staatsministerium.

Diskotheken und Clubs müssen vor dem Hintergrund der grassierenden Omikron-Welle weiter geschlossen bleiben, da in diesen Einrichtungen enge Kontakte nicht vermieden werden könnten.

In Bordellen und an anderen Arbeitsorten von Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern gilt in "Alarmstufe I" die 2G-Regel, in "Alarmstufe II" 2G-Plus.

Für alle körpernahen Dienstleistungen wie etwa Massage, Nagelpflege und kosmetische Behandlungen gilt in der "Alarmstufe I" 2G. Davon ausgenommen sind Friseurbesuche - hier gilt die 3G-Regel. Ungeimpfte müssen dabei keinen negativen PCR-Test mehr vorlegen, es reicht ein negatives Ergebnis eines Antigen-Schnelltests. Käme erneut die "Alarmstufe II" so würde 2G-Plus gelten. Außer beim Friseur, wo auch dann 3G gilt.

Für körpernahe medizinische Dienstleistungen wie Physio- und Ergotherapie, Geburtshilfe, Logopädie und medizinische Fußpflege gibt es keine Beschränkungen für behandelte Personen.

Für Sport in Sportstätten und Sportanlagen gilt in der "Alarmstufe I" im Innenraum und im Freien 2G. In der "Alarmstufe II" würde für Sport in Innenräumen wieder 2G-Plus gelten. Wintersport ist auch nur unter strengen Auflagen möglich. So sind maximal die Hälfte der Auslastung beziehungsweise maximal 500 Zuschauerinnen und Zuschauern zugelassen.

Nur in der "Alarmstufe II" gelten Ausgangsbeschränkungen in Stadt- und Landkreisen - und zwar dann, wenn dort an zwei aufeinanderfolgenden Tagen eine Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern von mindestens 1.500 festgestellt wird. Mit der Erhöhung des Schwellenwerts, der zuvor bei 500 lag, werde der neuen Lage durch die Omikron-Variante Rechnung getragen, so das Staatsministerium. Zuvor galten in Stadt- und Landkreisen, die an zwei aufeinanderfolgenden Tagen über dem Inzidenzwert von 500 lagen, Ausgangsbeschränkungen für Menschen, die nicht genesen oder geimpft waren.

Die Wohnung oder das Haus verlassen dürfen Ungeimpfte und Nicht-Genesene bei Ausgangsbeschränkungen nur noch aus "triftigen Gründen". Zum Beispiel zur Berufsausübung, für den Besuch bei Ehegatten oder Lebenspartnern, zur Teilnahme an Versammlungen oder in einer Gefahrenlage.

Auch dürfen Ungeimpfte und Nicht-Genesene während der nächtlichen Ausgangssperre nach draußen, um alleine spazieren zu gehen oder alleine Sport zu treiben. Sportanlagen dürfen sie jedoch keine besuchen.

Für Übernachtungen in Hotels und Pensionen gilt 2G. Ausnahme bleiben geschäftliche Übernachtungen - hier gilt 3G und alle drei Tage muss ein frisches negatives Testergebnis vorgezeigt werden. In der Hotelgastronomie gilt 2G-Plus.

In den "Alarmstufen" müssen Anlagen mit Aerosolbildung wie insbesondere Dampfbäder, Dampfsaunen und Warmlufträume schließen.

Mit der Corona-Verordnung die ab dem 9. Februar in Kraft tritt, entfällt an den meisten Orten die Erfassung der Kontakdaten von Kunden oder Gästen. So zum Beispiel in der Gastronomie, bei körpernahen Dienstleistungen, bei kulturellen oder religiösen Veranstaltungen oder in Freizeiteinrichtungen.