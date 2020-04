In Baden-Württemberg hat die Landesregierung in einer Kabinettssitzung weitere Neuerungen im Umgang mit der Corona-Krise beschlossen. Die wichtigsten Regelungen hier im Überblick.

Maskenpflicht

Bisher nur eine Empfehlung, jetzt soll auch in Baden-Württemberg die "Alltagsmaske" Pflicht werden: Ab Montag, dem 27.4., muss sie im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen getragen werden. Damit sind keine medizinischen Schutzmasken gemeint, stellte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) vor Journalisten klar. Demnach seien auch selbstgemachte Masken, Tücher oder Schals möglich. Weitere Details sind noch ungeklärt, darunter das Mindestalter für die Tragenden oder Sanktionen bei Verstößen.

Gottesdienste

Ministerpräsident Kretschmann stellte eine Öffnung von Gottesdiensten Anfang Mai sicher in Aussicht. Die Landesregierung spreche derzeit mit den Kirchen über die Einschränkungen. Gottesdienste seien "ein besonders problematischer Bereich", sagte der Regierungschef. Sehr viele ältere Menschen gingen in die Kirchen, es werde viel gesungen, und die Gläubigen seien lange zusammen. "Das Singen hat eine sehr starke Exposition von Tröpfchen zur Folge." "Wir werden im Mai Gottesdienste öffnen unter den Bedingungen, die wir gerade mit den Kirchen besprechen", sagte Kretschmann. "Ebenso mit den jüdischen Gemeinden und muslimischen Verbänden." Kretschmann und Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) seien mit den Glaubensgemeinschaften im Gespräch.

Cannstatter Volksfest

Nach allem, was man derzeit wisse, müsse das Cannstatter Volksfest in Stuttgart ähnlich wie das Oktoberfest in München abgesagt werden, nimmt der für Gesundheit zuständige Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) an. Die größte Gefahr gehe von Großveranstaltungen aus. "Sie können Veranstaltungen von dieser Größe weder so veranstalten, dass sie genügend Sicherheitsabstand haben, noch dass sie Infektionen nachverfolgen können", so Lucha. Ein Regierungssprecher wies aber darauf hin, dass für eine Absage die Stadt Stuttgart zuständig sei - außer wenn es eine landesweite Regelung dazu gebe, ergänzte der Ministerpräsident.

Tourismus

Die CDU will Millionenhilfen für Gastronomie und Hotellerie: Es geht um ein Sofortprogramm in Höhe von 300 Millionen Euro aus dem "Fünf-Milliarden-Rettungsschirm" des Landes für die Wirtschaft. Das sei aber innerhalb der Landesregierung noch nicht abschließend entschieden, sagte CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann. Sie kann sich außerdem eine schrittweise Öffnung von Restaurants und Hotels ab 4. Mai vorstellen.

Fußball

Die für Sport zuständige Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) ist "aufgeschlossen", dass die Bundesligasaison zu Ende gespielt werden könnte: "Ich kann mir Geisterspiele vorstellen", sagte sie vor den Medien. Aber das solle unter den Ministerpräsidenten besprochen werden. Ziel sei eine einheitliche Lösung, auch im Breitensport. Wenn besondere Anforderungen gewährleistet seien, könne er sich das auch vorstellen, sagte Ministerpräsident Kretschmann.