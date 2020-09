Die Demo gegen die Corona-Politik ist von der Polizei aufgelöst worden. Wir haben vorab mit einer Baiersbronner Aktivistin gesprochen, die sich mit ihrem Mann und zwei Kindern auf den Weg nach Berlin gemacht hat.

Tina Caracciolo engagiert sich im baden-württembergischen Baiersbronn (Kreis Freudenstadt) in der Initiative "Eltern stehen auf", einer Gruppe, die sich gegen Maskenpflicht und Abstandsregeln für Kinder einsetzt. Jetzt ist sie gemeinsam mit ihrem Mann und den zwei Kindern nach Berlin unterwegs, zur Großdemonstration gegen die Corona-Politik.

"Wir sind anderer Meinung als die Politik"

"Es ist die einzige Möglichkeit der Regierung mitzuteilen, dass wir anderer Meinung sind," sagt Caracciolo auf die Frage, warum sie demonstrieren will. Sie hofft, dass "die Politik dann sieht, wie viele Menschen im Umgang mit der Corona-Pandemie anders denken." Man hoffe auf einen Diskurs. Dieser sei dringend notwendig.

Gegner interpretieren Zahlen und Daten anders als die Politik

"Wir sind gegen eine generelle Maskenpflicht an Schulen," sagt Caracciolo zu ihren Forderungen. Ihrer Meinung nach würden Kinder massiv in ihren natürlichen Verhaltensweisen eingeschränkt, und das, obwohl die Daten, auf denen die Corona-Beschränkungen beruhten, eine andere Sprache sprächen. "Wir finden die Maßnahmen nicht verhältnismäßig," so Caracciolo.

"Es stört mich, in die rechte Ecke gesteckt zu werden"

Bei der Demonstration will sie sich trotzdem an die Hygiene-Vorschriften halten. Das habe sie in der Vergangenheit auch getan. Dass bei der Demonstration auch viele Rechtsextreme und Verschwörungsideologen dabei sein könnten, sieht Caracciolo nicht als Problem. Sie kenne niemanden, der die Existenz des Virus leugnen würde, stattdessen gehe es ihr um die Verhältnismäßigkeit. "Was mich am meisten stört, ist die rechte Ecke, in die wir gesteckt werden", so Caracciolo. Sie selbst sei seit vielen Jahren im Asylkreis Baiersbronn tätig.