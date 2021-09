Polizistinnen und Polizisten aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz. Bayern, Hessen und dem Saarland wollen am Freitag mit einer gemeinsamen Aktion gegen Straftaten im öffentlichen Raum vorgehen. Es ist der vierte länderübergreifende Sicherheitstag dieser Art. Die Polizei wird in allen fünf Bundesländern Kontrollen an öffentlichen Plätzen durchführen, wo das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung besonders beeinträchtigt sei, so der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU). Er ist derzeit Vorsitzender der Innenministerkonferenz. An dem Aktionstag nehmen in Baden-Württemberg Einsatzkräfte aller 13 regionalen Polizeipräsidien und des Landeskriminalamts teil. Da Verbrechen nicht an der Landesgrenze halt machen, müssten Straftaten grenzüberschreitend bekämpft werden, so Strobl. Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hält die Kooperation der benachbarten Bundesländer für zentral, im Kampf gegen nationale und internationale Straftäter.