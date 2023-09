50.000 Gläubige sind in Stuttgart zu ihrem Jahrestreffen zusammengekommen. Sie feiern dieses Mal auch das 100-jährige Bestehen der Glaubensgemeinschaft in Deutschland.

Die muslimische Ahmadiyya-Gemeinde, kurz AMJ hat für das Treffen alle zehn Messehallen in Stuttgart gemietet. Vom 1. bis 3. September erwartet sie rund 50.000 Musliminnen und Muslime aus der ganzen Welt. "Es kommen sehr viele internationale Gäste, darunter auch Ministerpräsidenten und Könige aus afrikanischen Ländern", sagte Imam und Mitorganisator Noor Ud Din Ashraf im SWR.

"Jalsa Salana"- "die jährliche Versammlung"

Einer der Höhepunkte für die Gläubigen bei der "Jalsa Salana", der "jährlichen Versammlung", ist der Besuch des Kalifen Masroor Ahmad. Das geistige Oberhaupt der Ahmadiyya-Muslime ist eigens aus London für das dreitägige Treffen angereist. "Seine Rolle im Glauben der AMJ ist vergleichbar mit der des Papstes im katholischen Glauben", so Imam Noor Ud Din Ashraf.

Hintergrund: Ahmadiyya Muslim Jamaat Sich selbst bezeichnet die Gemeinschaft als eine islamische Reformgruppe. Sie sei fortschrittlich und weltoffen. "Die Kerntheologie unseres Gründers ist, dass man den Schöpfer nicht lieben kann, wenn man die Schöpfung nicht liebt. Deshalb ist das Motto unserer Gemeinde: 'Liebe für alle, Hass für keinen'", so Imam Scharjil Khalid. Anhängerinnen und Anhänger der Ahmadiyya Muslim Jamaat sind in Deutschland sozial engagiert. In vielen Gemeinden räumen Mitglieder der Gemeinde beispielsweise nach Silvester Müll von den Straßen, organisieren Spendenaktionen und unterstützten bei der Flutkatastrophe im Ahrtal. Laut der Soziologin Necla Kelek sind die Ahmadiyya streng konservativ. Der Koran und die Sunna würden wortwörtlich genommen, Männer entschieden über das Leben von Frauen und Ältere über das von Jüngeren. Außerdem lebe die Gemeinschaft abgeschottet, und Verwandschaftsehen seien häufig.

Frauen und Männer sind strikt getrennt

Die Gemeinde hat für das Treffen alle Hallen auf dem Stuttgarter Messegelände angemietet. Bei der "Jalsa Salana" ist laut AMJ jeder Mensch unabhängig von seinem Glauben eingeladen. Besucherinnen und Besucher sollten allerdings darauf achten, dass bei Veranstaltungen der AMJ eine strikte Trennung von Männern und Frauen gilt. So ist der Messeeingang Ost für Männer vorgesehen, der Messeeingang West für Frauen.

Die Gäste werden auch auf dem Messegelände schlafen: Einige Hallen sind als Schlafräume vorgesehen. In Halle 4 sollen die Männer, in Halle 6 und 10 die Frauen schlafen.

"Ahmadiyya versteht sich als islamische und deutsche Gemeinde zugleich“

Der Ahmadiyya-Bundesvorsitzende Deutschland, Adullah Uwe Wagishauser, beobachtet eine zunehmende Islamfeindlichkeit. Er will dieser mit Gesprächen begegnen. Er sieht Muslime in Deutschland selbst in der Verantwortung, für ein besseres Verständnis ihrer Religion einzustehen. "Es hilft nichts, sich einfach zu verkriechen. Man muss auf die anderen zugehen", sagte Wagishauser am Freitag beim Auftakt der jährlichen Versammlung in Stuttgart.

Kritiker: Konservative Glaubensgemeinschaft

Die Ahmadiyya Muslim Jamaat ist eine vergleichsweise kleine islamische Gemeinschaft. Kritiker werfen ihr vor, zu konservativ zu sein, beispielsweise dass Männer und Frauen nicht gleichgestellt seien.