Corona-Folge: Hotel-und Gaststättenverband BW beklagt immer aggressivere Gäste

Der Hotel-und Gaststättenverband Dehoga in BW beklagt, dass die Gäste in Restaurants oft aggressiv auf die Kontrollen der 3G-Regeln reagieren. Personal werde sogar bedroht.

"Die Situation ist für das Personal in Restaurants sehr belastend und in manchen Bereichen nicht mehr hinnehmbar", kritisierte der Vorsitzende des baden-württembergischen Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga, Fritz Engelhardt, im SWR-Interview. Land auf und Land ab sei es das Gleiche bei der Kontrolle der 3G-Regel am Einlass von Restaurants, so Engelhardt. Da gebe es viel Unverständnis von Gästen, Servicepersonal werde beschimpft und sogar bedroht. Engelhardt verweist darauf, dass die Beschäftigten nur ausführendes Organ staatlicher Vorgaben seien. In Baden-Württemberg schreibt die Corona-Verordnung vor, dass nur in die Innenräume von Restaurants und Hotels darf, wer nachweist, dass er geimpft, genesen oder getestet ist.

Der Vorsitzende des Dehoga BW, Fritz Engelhardt, kritisiert den häufig aggressiven Umgang der Gäste mit dem Servicepersonal in der Corona-Pandemie picture-alliance / Reportdienste Lino Mirgeler

Gäste immer aggressiver

Engelhardt sagte weiter, er beobachte, dass das Aggressionspotential der Gäste steige. Im Restaurantbereich komme es sogar teilweise zu aggressiven Handlungen, zum Beispiel, wenn in einer Gruppe von Restaurant-Gästen eine Person nicht geimpft, genesen oder getestet sei.

"Ist ein Gast nicht geimpft, genesen oder getestet, dann kommt es zu Diskussionen und dann kann es sein, dass so ein Gast wahrlich ausrastet."

Ein besonderes Konflikttraining für Beschäftigte in den Restaurants sieht Engelhardt, der selbst ein Hotel in Pfullingen (Kreis Reutlingen) betreibt, als nicht notwendig an. "Man muss Menschen mögen, wenn man im Gastgewerbe arbeitet. Den Umgang mit Menschen sind wir gewöhnt - auch in Aggressionssituationen. Das hilft uns weiter."

Problem mit internationalen Gästen und dem "vergessenen Impfausweis"

In seinem Hotel in Pflullingen gibt es laut Engelhardt zunehmend Probleme mit internationalen Gästen, die über ein Online-Buchungssystem im Internet ihr Hotelzimmer reserviert haben. So habe man keinen direkten Zugang zum Gast. "Es kommt zu unsäglichen Diskussionen an der Rezeption, wenn ein Gast bei der Ankunft sagt, er habe seinen Impfausweis vergessen. Dann müssen wir ihn wegen der staatlichen Vorgaben abweisen", sagte Engelhardt im SWR.

Nachfrage in Urlaubs-und Ausflugsregionen in BW gut

Insgesamt ist nach Angaben des Dehoga BW die Nachfrage nach Hotels in Urlaubsregionen in Baden-Württemberg gut, ebenso die Nachfrage nach Gastronomiebetrieben in bekannten Ausflugszielen. Engelhardt zeigte sich allerdings besorgt über die Lage der Hotels in den Innenstädten. "Da hängen wir schwer hinterher, weil wir da auf den Geschäftsreiseverkehr angewiesen sind. Da entwickelt sich alles nur zögerlich."