An vielen Impf-Stationen sind Impfstoff und Zeit begrenzt. Und die Nachfrage ist oft so groß, dass es nicht für alle reicht. Der Unmut richtet sich meistens an das Impfpersonal.

Sendung am Do. , 2.12.2021 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW