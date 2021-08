Der baden-württembergische Spitzenkandidat der Linken für die Bundestagswahl, Bernd Riexinger, hat Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) Versagen in der Afghanistan-Politik vorgeworfen. Er sei erschüttert über das Vorgehen der Bundesregierung, für das jetzt niemand Verantwortung übernehme, so Riexinger. Seine Partei werde das nicht auf sich beruhen lassen und nach der Bundestagswahl einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss unterstützen. Als Hauptverantwortliche dürften Maas und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) nach der Wahl kein Amt mehr übernehmen. In den Bundestags-Wahlkampf zieht die Linke nach den Worten Riexingers mit der Forderung nach einer Vermögensabgabe zwischen 10 und 30 Prozent ab einem Vermögen von zwei Millionen Euro. Beim Klimaschutz will die Linke einen früheren Kohle-Ausstieg als 2038 und ein 365-Euro-Ticket für den Öffentlichen Nahverkehr.