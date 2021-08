In mehreren Städten in Baden-Württemberg fanden am Samstag Solidaritätskundgebungen für die Menschen in Afghanistan statt. Die Teilnehmenden forderten mehr Hilfe von der Politik.

Verschiedene Bündnisse haben am Samstag landesweit auf die aktuelle Situation in Afghanistan aufmerksam gemacht - etwa in Stuttgart, Mannheim und Pforzheim. Am Stuttgarter Rotebühlplatz versammelten sich mehrere hundert Menschen und demonstrierten friedlich. Sie forderten die Politik auf, möglichst viele von Terror und Mord bedrohte Menschen aus Afghanistan herauszuholen. Auch ein Landesprogramm zur Aufnahme von Verwandten von in Baden-Württemberg lebenden Afghanen könne helfen.

Die Teilnehmenden hatten Plakate mit der Aufschrift "Save Afghan Women" oder "Luftbrücke und Visa - statt Grenzen und Bürokratie" dabei. Die Kundgebung in Stuttgart wurde vom Flüchtlingsrat Baden-Württemberg, der Seebrücke Stuttgart und weiteren Stuttgarter Organisationen und Vereinen organisiert.

Zahlreiche Menschen kamen am Samstag zu der Kundgebung auf dem Rotebühlplatz in Stuttgart. SWR

Rund 200 Demonstranten in Mannheim

In Mannheim fanden sich nach Angaben der Polizei rund 200 Menschen zu einer Demonstration für sichere Fluchtwege aus Afghanistan zusammen. "Wir fordern, dass die Luftbrücke aufrechterhalten wird und so viele Menschen wie möglich ausgeflogen werden", sagte Julian Fischer von der Grünen Jugend Mannheim, der die Demo angemeldet hat. Die Kommunalpolitik in Mannheim solle Plätze für die Ortskräfte und Bürger Afghanistans schaffen, damit diese in Mannheim und in ganz Baden-Württemberg ihren Schutz finden können, appellierte der Organisator.

Neben der Grünen Jugend hatten noch weitere Organisationen zu der Demo aufgerufen, darunter auch das Bündnis "Seebrücke". Auch zahlreiche in Mannheim lebende Afghanen nahmen an der Demonstration teil. Viele machen sich Sorgen um ihre Familien und Freunde in Afghanistan.

Rund 200 Menschen kamen am Samstag in Mannheim zu der Demonstration zusammen. SWR Andreas Fischer

Symbolische leere Stühle vor dem Pforzheimer Rathaus

In Pforzheim fand am Samstag eine Mahnwache auf dem Rathausplatz statt. Mit symbolisch leeren Stühlen wollten dort die Veranstalter zeigen, dass es in Deutschland Platz für Menschen gebe, deren Leben bedroht ist. Auch in Pforzheim habe man eine Verantwortung, alles dafür zu tun, dass die Menschen, die geflohen sind, vor Ort eine langfristige Lebensperspektive erhalten, so ein Redner im Rahmen der Kundgebung.

Demo von 20 Gruppierungen aus Oberschwaben

Auch in Weingarten fand am Samstagmittag unter dem Motto "Luftbrücke jetzt" eine Demonstration für gefährdete Menschen in Afghanistan statt. Dabei forderten über 20 Gruppierungen aus Oberschwaben, dass die Bundesregierung so viele Menschen aus Kabul ausfliegt wie möglich. Es gehe vor allem um Afghanen, die für deutsche Behörden und Institutionen tätig waren, so der Arbeitskreis "Sicherer Hafen Oberschwaben".

In Rastatt war für Samstagnachmittag ebenfalls eine Solidaritätskundgebung angekündigt. Weitere Kundgebungen waren unter anderem in Freiburg und Konstanz geplant.

Forderung nach Hilfe für Afghanistan-Flüchtlinge

Rund 350 Menschen hatten bereits am Freitagabend in Karlsruhe für die Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan demonstriert. Zu der Kundgebung auf dem Marktplatz hatte die Flüchtlings-Organisation "Seebrücke" aufgerufen. Die Demonstranten forderten schnelle und unbürokratische Hilfe für Ortskräfte und andere gefährdete Menschen.