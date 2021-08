Kritik an Regierung

20 Jahre war die deutsche Bundeswehr in Afghanistan im Einsatz, um den Frieden im Land zu wahren. Doch nach der Machtübernahme der Taliban steht die Frage im Raum: Warum wurde die Lage vor Ort falsch eingeschätzt? Auch darüber wurde am Mittwoch im Bundestag in einer Sondersitzung debattiert.