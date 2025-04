Wiedersehen nach Jahren des Bangens: Afghaninnen können nach Deutschland kommen

Vier Jahre haben sich Qutbuddin Ishanch und seine vier Schwestern nicht gesehen. Er lebte in Deutschland. Sie steckten noch in Afghanistan fest. Über das Wiedersehen ist er erleichtert: "Ich freue mich sehr, dass ich meine Schwestern nach langer Zeit endlich wieder sehen kann." Das Leben der Schwestern war in Gefahr: Nur knapp entgingen Ruwaida und Sharifa, eine Frauenrechtlerin, einem Mordanschlag. Auch mit einer Aufnahmezusage mussten sie noch zehn Monate lang auf ihr Sicherheitsinterview in der deutschen Botschaft in Pakistan warten.