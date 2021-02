Fraktionschef Bernd Gögel hat am Sonntagabend die Online-Abstimmung gegen seinen Stellvertreter Emil Sänze gewonnen. Zunächst waren beide als Doppelspitze für die Landtagswahl angetreten und gescheitert.

Die AfD hat nach wochenlangem Ringen nun doch noch einen Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Baden-Württemberg bestimmt. Fraktionschef Bernd Gögel setzte sich in der bereits vierten Online-Mitgliederabstimmung gegen seinen Stellvertreter Emil Sänze durch. In der Stichwahl erhielt Gögel 55 Prozent, Sänze 37,8 Prozent. Der Rest entfiel auf Nein-Stimmen und Enthaltungen. Insgesamt nahmen 1.304 Stimmberechtige an der internen Online-Abstimmung teil.

Gögel, der dem gemäßigten AfD-Lager zugerechnet wird, und Fraktionsvize Sänze der laut Beobachtern dem völkisch-nationalen "Flügel" um Björn Höcke nahesteht, sind seit Jahren politische Kontrahenten. Auch deshalb hatten sie sich zunächst als gemeinsames "Tandem" für die Spitzenkandidatur beworben. Das Ziel der Doppelspitze: Flügelkämpfen vorbeugen und die dauernden Unruhen in der Partei beenden.

Geplante Doppelspitze fiel durch

Doch bei den Mitgliedern der AfD fand die Doppelspitze keinen Anklang. Gögel und Sänze erhielten bei einer ersten Online-Abstimmung der Mitglieder nur 35,1 Prozent und zogen daraufhin ihre gemeinsame Kandidatur zurück. Nach zwei weiteren Wahlgängen, in denen kein Bewerber die absolute Mehrheit erhielt, gingen Gögel und Sänze schließlich als Einzelkandidaten in die Online-Stichwahl.

Ursprünglich wollte die AfD ihren Spitzenkandidaten für die Landtagswahl trotz Corona-Pandemie auf einem Präsenzparteitag wählen. Doch der fiel immer wieder aus: Bei einer erwartungsgemäß hohen Zahl an Teilnehmenden fand die Landespartei keinen Ort, der unter derzeitigen Bedingungen groß genug gewesen wäre.