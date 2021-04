per Mail teilen

Vor dem AfD-Bundesparteitag hat sich die Bundes-Fraktionschefin und baden-württembergische Landeschefin Alice Weidel erst einmal aus dem Rennen um die Spitzenkandidatur für die Bundestagswahl verabschiedet. Sie begründete dies am Samstag mit dem Gezerre um das noch ungeklärte Verfahren zur Nominierung von einem oder zwei Spitzenkandidaten. "Zum einen ist der Bundesparteitag als höchstes Beschlussgremium gefragt, über die Kandidatur zu entscheiden, zum anderen wurde im Vorfeld durch die Mehrheit des Bundesvorstandes eine Mitgliederbefragung initiiert, deren Ergebnis nicht ignoriert werden kann", erklärte die Vorsitzende der Bundestagsfraktion. Ob sie, falls die Frage nicht auf dem Parteitag, sondern später per Mitgliederentscheid geklärt werden sollte, antreten würde, ließ sie offen. Auch in Baden-Württemberg steht die Aufstellung der Landesliste noch aus.